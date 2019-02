Article publié le 19/02/2019 à 09:55 | Lu 93 fois LienVeillance : un nouveau service de téléassistance pour les ainés à domicile De nos jours, les services de téléassistance pour personnes âgées vivant à domicile se multiplient à la vitesse grand « V ». Dernier en date ? LienVieillance, mis en œuvre par Domplus Groupe qui vise à proposer un service de téléassistance adapté aux besoins des personnes âgées et de leurs proches.

Avec le développement des nouvelles technologies, de plus en plus de solutions arrivent sur le marché, visant à assurer la protection des proches âgés qui vivent à domicile. Parmi les différentes solutions, la téléassistance a le vent en poupe depuis une quinzaine d’années déjà.



Différents services existent d’ores et déjà sur le marché. Ce dernier baptisé LienVieillance (le nom est plutôt bien trouvé) s’appuie sur des capteurs sans fil qui sont installés au domicile de la personne âgée.



Ces derniers permettent de récolter des données sur les habitudes de vie de l’ainé et de détecter les signes préventifs de problèmes (en cas de situation qui se dégrade) ou des anomalies critiques (suspicion de chute, présence prolongés dans le lit, etc...).



In fine, comme toutes ces solutions d'ailleurs, il s’agit de permettre aux personnes âgées de vivre seule à domicile, en sécurité, tout en rassurant les proches.



Cette offre mise en place par Domplus Groupe repose sur l’apport d’une solution technologique couplée à un service d’accompagnement téléphonique disponible du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 13h pour soutenir, conseiller et apporter des réponses dans la gestion quotidienne de ces publics qu’il s’agisse de leur vie sociale, de démarches administratives ou de leur maintien à domicile (…).



Pour les aidants et les familles, un espace web sécurisé et personnalisable permet de suivre à distance la personne aidée. En cas de fatigue ou d’absence, un conseiller peut soulager les aidants et prendre le relai dans le suivi des signaux préventifs sur simple demande.



Ce service fonctionne par abonnement au tarif de 36 euros par mois soit 18 euros après réduction fiscale sans engagement. L’abonnement comprend l’équipement et le service d’accompagnement.











