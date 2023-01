Lescuristes.fr lancent un label pour un hébergement de qualité près des établissements thermaux Pour faciliter la vie des curistes et mettre en avant la qualité des hébergements qui les accueillent, le site Internet lescuristes.fr, l’un des leaders du thermalisme sur le web vient de lancer le label Confort Cure dédié aux hébergements qui se trouvent à proximité d’un établissement thermal.







Ca y est ! La saison des réservations pour les cures thermales de 2023 est bel est bien lancée. Pour autant, plusieurs questions se posent pour les quelques 600.000 curistes français qui vont bientôt partir…



Quelle station thermale choisir ? Où trouver la cure adaptée à ses besoins ? Comment louer le logement adéquat ?



Certains logements loués par les particuliers et disponibles à la réservation sur le site lescuristes.fr bénéficient aujourd'hui du label Confort Cure basé sur « 112 critères pour répondre aux besoins spécifiques des curistes (niveau de confort, d’accessibilité, localisation...) » assure le site dans son communiqué.



Le but de ce label ayant pour objectif de déterminer le confort d’un logement en fonction des besoins spécifiques d’un curiste.



Ce nouveau label s’appuie sur la grille du classement officiel des 112 points du meublé de tourisme en y attribuant une pondération spécifique en fonction des besoins des curistes. Plus concrètement, il se base sur trois critères principaux : le niveau de confort et d’équipement (cuisine, salle d’eau, superficie …) ; l’accessibilité : un hébergement situé en rez-de-chaussée ou disposant d’un ascenseur et la localisation : proximité avec la station thermale et des commerces utiles.



A l’issue de ce « test », le confort des hébergements est exprimé par une note allant de 1 à 5. Grâce aux détails sur les logements et aux notes du label Confort Cure, les curistes peuvent ainsi cibler le logement le plus adapté à leurs besoins et à leur profil.



Sur le site, ils peuvent aussi comparer les cures thermales suivant leurs orientations thérapeutiques (rhumatologie, dermatologie ou encore maladies cardiovasculaires) puis trouver la location la plus appropriée à proximité de l’établissement thermal souhaité en un clic !



Article publié le 03/01/2023 à 08:02 | Lu 49 fois