Les vins du sud-ouest de Gérard Bertrand L’amour du vin et la passion de la nature sont les points forts de la collection de vins de Gérard Bertrand notamment, la gamme Autrement qui comprend des Corbières et des Languedoc. Des vins biologiques certifiés par Ecocert qui sont élaborés sans sulfites ajoutés (pour certaines gammes) et répondent à la démarche respectueuse de l’environnement que souhaite Gérard Bertrand. Voici deux vins rouges et un vin blanc issus des appellations AOP Corbières et Languedoc.







« Autrement » Corbières 2021, voici un vin qui conviendra parfaitement à une pièce de viande rôtie ou une côte de bœuf grillée.



Sa robe dense couleur de cassis inspire au respect. Le nez intense de fruits noirs où se mêlent le cassis et la mûre laisse percevoir la complexité des épices. En bouche, c’est une mâche ronde que l’on ressent en priorité avec une belle ampleur qui laisse la place à une longueur soyeuse.



La finale longue révèle un vin équilibré et puissant. 6,70€ en grande et moyenne surface.



« Autrement » Languedoc 2021, comme la plupart des vins de la maison Gérard Bertrand, ce Languedoc est un vin biologique qui répond aux normes AB.



Des vins attendus par une tranche de clientèle attentive à un discours sur la protection de l’environnement. Une robe rubis intense, ce Languedoc offre le soleil du Sud-Ouest au premier regard, le nez n’est pas en reste avec des arômes complexes de fruits rouges et de cassis.



En bouche, on ressent immédiatement une belle puissance instantanée qui se développe rapidement. Une mâche ronde qui se termine par une longue finale en bouche.



Un vin de copain pour un apéritif et des charcuteries de région. 6,70€.



« Hérésie » Corbières blanc 2022, ce qui frappe en premier avec ce vin, c’est son étiquette au motif gothique qui tranche avec ce que l’on trouve habituellement dans les rayonnages. Un fond noir, une hydre bleu métal et un lettrage argent voilà qui pose ce vin.



On apprécie que cette belle étiquette ne soit pas gâchée par un malheureux label bio AB ! Grenache, Roussanne, Marsanne, voilà les trois cépages qui « font » cette Hérésie. Une robe jaune d’or dense, un nez de fruits confits et de fleurs blanches voilà une belle approche pour une bouche ronde et soyeuse.



Un vin frais et acidulé qui sera parfait à l’apéritif ou avec une salade de poulpes. 8,20€ en grande et moyenne surface.



Joël Chassaing-Cuvillier

Article publié le 21/02/2024 à 01:00 | Lu 192 fois



