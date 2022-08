Article publié le 16/08/2022 à 01:00 | Lu 130 fois Les vieux fourneaux 2, Bons pour l'asile : les trois fous furieux sont de retour





On l’attendait depuis cinq ans. Enfin, ils arrivent, ils reviennent. Les vieux fourneaux 2, film issu de la bande dessinée phénomène retrouve les grands écrans le 17 aout prochain avec le bonheur de retrouver Eddy Mitchell, Pierre Richard et Roland Giraud toujours dirigés par Christophe Duturon.





Ainsi, pour venir en aide à des migrants qu'il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe.



S'attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d'un village français.



L'occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d'une campagne électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur, n'est pas prêt d'oublier.



Avec leurs vieux fourneaux, Lupano et Cauuet, les auteurs de cette BD qui s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires, ne se sont pas contentés de signer une série hilarante, pittoresque et haute en couleur : à travers la passion militante de leurs trois lascars, ils donnent leur avis sur la marche du monde actuel (un peu de traviole, la marche), défendent quelques idées qui leur tiennent à cœur et rappellent au lecteur qu’on peut être drôle tout en disant des choses sérieuses (ou l’inverse).



