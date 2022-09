Article publié le 01/09/2022 à 01:00 | Lu 85 fois Les traditionnelles Foires au vins d'automne sont de retour : Lidl, Auchan et Eataly





Après deux années compliquées pour l’organisation de ces foires aux vins d’automne, l’année 2022 est prête à un retour de la tradition. Nous vous présentons ici une courte sélection venue de grandes enseignes comme Carrefour, Lidl ou Auchan, mais aussi, une sélection d’un distributeur de produits italiens dont la cave offre de véritables pépites de vins italiens, il s’agit de Eataly.

Lidl, une sélection rigoureuse

Chez Lidl, les foires aux vins commenceront cette année, dès le 7 septembre dans les 1.580 magasins du groupe en France.



En 2022, ce seront 153 références qui seront proposées aux amateurs de vins. Avec comme à l’habitude, les vins de Bernard Magrez et de Jean Claude Mas. Deux acteurs importants du monde viticole qui tiennent toujours à présenter eux-mêmes leurs productions.



Il convient de noter également que Lidl est l’une des rares enseignes à présenter des vins de Bourgogne dans son catalogue de promotions d’automne.



Notamment ce Hautes-Côtes de Beaune de chez Marc Alexandre qui propose un 2020 en HVE (haute valeur environnementale) à 9,90€. Un pinot noir au nez de petits fruits rouges et une bouche soyeuse et franche. Un vin gourmand qui s’accordera parfaitement avec des plats d’automne et un bel époisses.



De chez Jean Claude Mas, nous retenons l’Enigma 2021. Un blanc du Pays d’Oc qui associe 80% de chardonnay en vendanges tardives à 17% de viognier et 3% de muscat. Cet IGP Pays d’OC est un blanc sec à la robe jaune d’or au nez de fruits secs.



La bouche fraiche est dominée par une certaine tendresse. Un vin idéal pour un foie gras et certains fromages frais, 4,49€ la bouteille.



Quant à Bernard Magrez, il vient entre autre avec un grand cru classé en Haut-Medoc : un Château La Tour Carnet 2020 proposé à 29,50€. Une perle rare qu’il ne faudra pas rater.



Dans la même veine, Bernard Magrez est venu également avec un Saint Emilion Grand cru Classé : le Château Fombrauge proposé à 27,50 € le flacon. Comme on le voit, le catalogue Lidl réserve de belles surprises pour ces foires aux vins 2022.



Autre enseigne à proposer de belles étiquettes, c’est Auchan qui, dans un catalogue très riche avec des prix attractifs, fait partie des rares enseignes à offrir quelques vins de Bourgogne ainsi que des vins du Jura.



En Bourgogne, on retiendra le Gevrey-Chambertin 2020 du Domaine Gerard Seguin tandis qu’en vins du Jura, le Savagnin Ouillé 2018 L’Etoile de la maison Geneletti mérite le déplacement. Toujours chez Auchan, on retiendra également le Cornas Cuvée Charlemagne de chez Pierre Dumazet.



Nous terminerons cette courte revue des foires aux vins 2022, par une enseigne typiquement parisienne : Eataly.



Cette belle maison située près du BHV à Paris, au 37 rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004, et spécialisée dans les produits importés d’Italie possède un magnifique rayon de vins issus de toute la péninsule.



Prévue du 14 septembre jusqu’au 16 octobre, cette foire aux vins possède un catalogue sélectionnant une cinquantaine de vins pour cette occasion.



De cette belle sélection, nous avons retenus quatre coups de cœur qui illustrent le très beau travail effectué par les vignobles italiens.



De la belle maison Borgogno, nous avons choisi cet iconoclaste « No Name ». Il s’agit d’un Langhe Nebbiolo de 2017 vendu 29,18 €. Soyeux, épicé avec une touche de fruits noirs, il sera parfait avec des fromages à pâte dure et corsé ou avec une belle charcuterie.



Nous restons avec un vin du Piemont en cépage nebiolo avec le Barolo Casa di Mirafiore 2014. Ce vin noble est prédestiné pour accompagner des plats à la truffe blanche ou des plats de chasse. Un vin de garde tannique qui offre une bouche de fruits noirs, de cerise et de réglisse. Il est disponible au prix de 39,30 € au lieu de 52,40€.



Encore une étiquette insolente pour ce Valpolicella DOC 2021 de la maison Massimago. Originaire de Vénétie, ce vin léger et souple au nez poivré s’accordera avec une belle charcuterie italienne. Proposé à 11,93 €, il offre un excellent rapport qualité/prix.



Nous terminerons cette sélection avec un grand classique italien : un Chianti Classico. Produit dans l’une des régions les plus connues d’Italie, la Toscane, ce vin en cépage sangiovese, un Chianti Classico Monticello 2019 de Colombaio di Cencio accompagnera parfaitement une belle pièce de viande rouge grillée.



Légèrement tannique, il dégage des notes de fruits noirs et d’épices. Il est proposé à 12,53 € pendant cette période de promotions.



Pour ce joli retour des foires aux vins, de nombreuses belles bouteilles sont à l’affiche des catalogues. Pour éviter de courir inutilement dans des points de vente où elles ne seront pas forcément disponibles, l’idéal est d’effectuer vos précommandes par internet et de vous faire livrer directement à votre domicile.



Joël Chassaing-Cuvillier







