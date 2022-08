Les traditionnelles Foires au vins d'automne sont de retour : Carrefour

Chez Carrefour, ce sont presque 2.000 références qui sont proposées aux amateurs. Cela fait beaucoup à sélectionner, et c’est d’autant plus dommage qu’il y a de très jolis flacons dans ce très riche catalogue.



Chez Carrefour, la foire aux vins se déroulera à des dates différentes selon le type de magasins. Dans les Hyper et les Super, c’est du 27 septembre au 10 octobre, dans les Market, la fourchette est plus petite : du 6 au 23 octobre alors que dans les Proxi, les dates sont similaires aux Hyper : du 27 septembre au 9 octobre.



Enfin, il sera possible d’effectuer des pré-réservations sur le site macave.carrefour.fr. Sans doute le moyen le plus efficace pour obtenir les bouteilles de son choix. La livraison gratuite pourra se faire dès 200€ d’achats.



Parmi les 1.900 références du catalogue dont les prix s’échelonnent de 2,49€ à 84,95€ (un Château Pape Clément de 2018), voici quelques flacons qui méritent que l’on s’y arrête.



En vin rouge, nous avons retenu trois vins qui se situent dans la limite des 10€. Voici donc un Beaumes de Venise 2021 « Ma petite parcelle » de Eric Beaumard vendu 8,50€. Il s’agit d’un vin délicat, soyeux en bouche avec une finale longue de réglisse. Parfait pour de la chasse.



Le Rasteau de Xavier Vignon, ce sont les fruits noirs et la garrigue qui se développent dans votre verre, en bouche la mûre est très présente. Un vin chaleureux parfait pour un plateau de fromage entre copains. 10,95€.



Toujours du sud-ouest, le Mas Amiel « Promesses » est un Côtes du Roussillon Villages qui présente la particularité d’être produit en agriculture biologique et en biodynamie demeter. Petits fruits rouges, cerise noire, des tanins élégants, une bouche minérale et une longueur épicée, voilà un vin qui sera parfait avec des grillades, son prix de 9,95€ lui offre un excellent rapport qualité/prix.



Mais ce que nous avons retenu de Carrefour cette année, c’est une série de belles curiosités françaises et étrangères.



D’Alsace, ce sont deux Gewurztraminer en vendanges tardives de 2018 tous les deux. Le Bestheim vendanges tardives est un vin liquoreux aux notes épicées et de fruits séchés. Un nez riche de parfum d’abricot, la longueur en bouche est un plaisir qui semble ne jamais se terminer. A déguster juste pour le plaisir, 15,95€.



L’autre Gewurztraminer vendanges tardives est un grand cru Vorbour 2018 du Domaine Mur. Dans la même famille depuis 12 générations, le domaine produit des vins de grandes lignées et celui-ci ne fait pas exception.



Minéral, fruité, la dégustation de ce vin parfaitement équilibré est un moment d’exception. Certifié agriculture biologique, il est disponible au prix de 20,95€.



Quant à nos deux dernières raretés de chez Carrefour, elles sont étrangères. L’un est un vin de Hongrie et l’autre vient de Sicile.



De Hongrie, ce tokay, Château Impérial Tokaji Aszu, est une belle découverte. Ce vin liquoreux aux arômes d’abricots secs annonce une bouche ronde et gourmande. A découvrir avec un joli foie gras. Un vin original proposé à 16,95€.



Quant à notre dernière proposition, elle est produite par l’actrice Carole Bouquet, qui on le sait, possède des vignes en Sicile. Avec son « Passito di Pantelleria » 2020, on va à la rencontre d’une véritable gourmandise.



Cultivé sur les pentes volcaniques de l’île de Pantelleria, ce vin est un condensé de la flore méditerranéenne. La fleur d’oranger, le jasmin, les fruits confits, la figue, se retrouvent dans ce vin d’exception. A déguster avec des cantuccini. 29,50€.



Pour ce joli retour des foires aux vins, de nombreuses belles bouteilles sont à l’affiche des catalogues. Pour éviter de courir inutilement dans des points de vente où elles ne seront pas forcément disponibles, l’idéal est d’effectuer vos précommandes par internet et de vous faire livrer directement à votre domicile.



Joël Chassaing-Cuvillier