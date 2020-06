Les tendances "beauté" autour de l'acide hyaluronique

Avant d’aller plus loin, rappelons que l’acide hyaluronique est un composant de l’être humain qui favorise l’hydratation et la cohésion des tissus. Il est contenu naturellement dans le derme, sous l’épiderme. Sa concentration est plus élevée lorsque l’on est bébé, et puis, au fil du temps, ce taux baisse progressivement...



Ainsi, avec le temps qui passe, les molécules d’acide hyaluronique dans notre corps (véritables « poches d’eau ») perdent de leur efficacité et se renouvellent moins souvent. Le phénomène de vieillissement est alors enclenché.



Depuis de nombreuses années, l’acide hyaluronique est une molécule très présente dans l’univers de la chirurgie esthétique anti-âge. Voici donc les nouvelles tendances en la matière.



Remodeler son visage avec le contouring facial

cette intervention, aussi appelée sculpture faciale, vise à améliorer l'apparence générale du visage. Concrètement, il s’agit de retravailler subtilement la proportion du visage et l’ensemble de ses traits.



Chez les patientes, l'objectif de l'intervention est de rendre les contours du visage plus doux et plus féminins. Les patients hommes, quant à eux, souhaitent au contraire obtenir un aspect plus ciselé et une apparence plus masculine. Bien entendu, le contouring facial s’adresse également à ceux qui observent un relâchement de la peau de leur visage, principalement dû au vieillissement.



Redessiner son sourire

L’injection d’acide hyaluronique permet de retravailler la forme des lèvres et de leur redonner toute leur vitalité tout en conservant l’harmonie naturelle du visage. L’injection dans cette zone permet de redonner du volume aux lèvres trop fines, de redéfinir leur contour et de retravailler les lèvres asymétriques.



Revitaliser sa peau

La peau constitue l’un des premiers marqueurs d’un visage fatigué... Afin de lui redonner tout son éclat, il convient d’apporter à la peau l’hydratation nécessaire pour qu’elle soit uniforme et lumineuse. Les injections d’acide hyaluronique apportent une véritable revitalisation : elles améliorent la qualité et l’aspect de la peau tout en accélérant les processus biologiques de régénération cellulaire. En effet, en vieillissant, la fabrication de l’acide hyaluronique a tendance à baisser, notre peau se relâche et se déshydrate, marquant alors plus facilement les agressions extérieures.



Redonner au visage son éclat naturel en réduisant l’importance du sillon nasogénien

Cette ride qui part des ailes du nez et va jusqu’à la commissure des lèvres, aussi appelée ride d’amertume, a tendance à donner un air triste et fatigué (cela s’accentue avec l’âge).



L’injection d’acide hyaluronique permet de restaurer des volumes qui ont fondu et donc retravailler toute l’expression d’un visage. L’injection d’acide hyaluronique agit par comblement des rides et permet de lisser visiblement la surface de la peau. Il conviendra de choisir en étroite collaboration avec le médecin la formule la plus adaptée pour combler les rides fines et profondes.