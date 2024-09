Les sextoys en France : un senior sur dix utilise ces jouets pour le plaisir Selon un sondage réalisé pour OpinionWay pour le compte de Lelo, spécialiste international du sextoy, ces jouets pour adultes ne seraient plus uniquement des objets de plaisir solitaire ; ils enrichisseraient également les relations de couple et s'adapteraient aux attentes spécifiques des utilisateurs, notamment des seniors. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 16 Septembre 2024

Pendant longtemps, le sextoy (que l’on achetait en cachette dans les magasins spécialisés) était réservé à une minorité. Depuis déjà une quinzaine d’années, ce jouet pour adulte se généralise et les tabous qui l’entouraient ont petit à petit disparu.



Cette nouvelle étude menée par OpinionWay pour Lelo en août 2024* met en lumière les grandes tendances actuelles : un quart des Français aurait un sextoy et la diversité des usages témoigne de leur intégration dans la vie sexuelle des Français.



Ainsi, un senior (personnes âgées de 65 ans et plus) sur 10 utiliserait un sextoy. Un chiffre qui reste faible, mais qui s’avère être en nette augmentation par rapport aux dernières décennies (puisque l’on partait quasiment de zéro de tout façon).



Parmi ces utilisateurs, les deux-tiers privilégient les vibromasseurs, préférés pour leur simplicité d’utilisation et leur efficacité. « Ce chiffre témoigne d'une rupture avec les tabous sexuels qui ont longtemps entouré la sexualité des personnes âgées » assurent les responsables de cette enquête.



Ainsi, il semblerait que les seniors considèrent de plus en plus les sextoys tels des « outils d’épanouissement » permettant de prolonger leur vie sexuelle et de diversifier leurs expériences.



« Cette adoption tardive reflète une évolution des mentalités, où la sexualité n’est plus considérée comme un sujet réservé aux jeunes générations » conclue l’étude.



Pour autant, bien que les sextoys soient de plus en plus acceptés et utilisés, la moitié des utilisateurs avoue avoir déjà eu peur de proposer leur utilisation à leur partenaire. Cette gêne est plus marquée chez les hommes (58 %) que chez les femmes (44 %) et un tiers chez les baby-boomers.



Les raisons invoquées incluent la crainte de vexer son partenaire (45 %), la peur d'être perçu comme un obsédé sexuel (35 %), ou encore la crainte que le partenaire ne soupçonne une infidélité (15 %).



Ces chiffres montrent que malgré l'acceptation croissante des sextoys, des tabous persistent encore dans la dynamique des relations de couple…



*Echantillon de 1013 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.









