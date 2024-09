Les seniors et le sport : de la pratique mais des infrastructures à améliorer Après les JO, le moment est venu de s’intéresser au sport pour les 50 ans et plus. Selon une récente étude* réalisée par CSA pour le compte de Silver Alliance, près de 60% des Français de 50 ans et plus pratiquent régulièrement une activité sportive. Alors que le bien-être physique et mental reste leur principale motivation, certains obstacles freinent encore leur engagement. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 25 Septembre 2024

Ils sont unanimes : les Français de 50 ans et plus qui pratiquent une activité sportive le font pour rester en forme (physique et mentale), pour la grande majorité (81%) des personnes interrogées.



Pour rappel, l’OMS recommande de pratiquer chaque semaine au moins 150 minutes d’activité physique modérée…



« Les bienfaits de l’activité physique ne sont plus à démontrer, notamment pour prévenir certaines pathologies auxquelles les seniors sont particulièrement exposés : obésité, maladies cardiovasculaires, hypertension, diabète… » déclare pour l’occasion, Benjamin Zimmer, directeur délégué associé de la Silver Alliance.



Toujours selon ce sondage, parmi les activités les plus populaires, on retrouve les sports pédestres (course à pied ou randonnée – toujours aisées et économiques) pratiqués par près de la moitié (46%) des sportifs de 50 ans et plus, suivis par la gymnastique douce (yoga, pilates) pour un quart d’entre eux et les sports de cycle (cyclisme, VTT) à 22%.



Par ailleurs, plus du tiers des seniors en question pratiquent leur activité sportive au moins deux fois par semaine, témoignant d’un engagement significatif dans le maintien de leur forme.



Toutefois, un gros tiers des seniors (36%) estime que les infrastructures sportives, telles que les terrains et gymnases, ne sont pas adaptées à leur tranche d’âge. Ce manque d’accessibilité, couplé à la peur de se blesser, représente fort logiquement un frein pour beaucoup, notamment pour les plus de 75 ans.



En parallèle, moins de 20% des seniors sont inscrits dans une salle de sport. C’est peu et il y a certainement des marges de progression à trouver ici !



Le budget consacré au sport reste modéré pour les seniors, avec une moyenne de 322 € par an, qui monte à 472 € pour les personnes licenciées en fédération.



Un quart des seniors (tous ne sont pas à l’aise financièrement loin de là) estime néanmoins qu’il leur manque des ressources financières pour pratiquer leur activité sereinement.



Pour Benjamin Zimmer : « le manque d’adaptation des infrastructures, de même que la méconnaissance des initiatives prises par les fédérations, clubs de sports et associations sportives, semblent freiner la pratique sportive des Français de 50 ans et plus ».



*Enquête online réalisée par l’institut CSA pour la Silver Alliance, ResterJeune.com et Ezygain du 25 septembre 2023 au 1er octobre 2023 auprès d’un échantillon représentatif de 1006 Français, âgés de 50 ans ou plus, vivant seul ou en couple.







