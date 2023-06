Les rosés de l'été 2023 : chapitre 3 Notre saga des rosés de l’été continue et, après le Languedoc, voici pour ce troisième opus consacré aux rosés, des vins en provenance de Sancerre, du bordelais, de l’Anjou et de l’Atlantique. Hormis le Sancerre qui dépasse la barre des 15 €, cette sélection est maintenue dans la fourchette des 5 €. Cela, afin de respecter des budgets tendus tout en se faisant plaisir autour du barbecue.







Secrets de Chai, Cabernet d’Anjou

Produit en Appellation d’Origine Protégée, ce Cabernet d‘Anjou 2022 est un appel à l’apéritif entre copains à l’heure du coucher de soleil. En 100% cabernet franc, il offre une belle robe d’un rose tendre et lumineux.



Le nez, fruité, associe des notes d’agrumes et celle de fruits rouges et de pêche juteuse. Cela dans un ensemble aromatique qui annonce une bouche de fruits rouges à la fois ronde et vive.



Parfait à l’apéritif avec une salade de poivrons grillés. Un vin qui affiche le logo HVE. Cabernet d’Anjou Secrets de Chai, disponible en grande distribution 4,50 €.



Rosé Flore & Marius 2022. Un IGP Atlantique

Vin de vacances et de copains, ce rosé affiche sa vocation avec son étiquette ludique et décomplexée qui respire la joie de vivre. Assemblage de cabernet franc et de merlot, voici un vin frais que l’on ouvre en rentrant du marché en déballant les courses.



Une robe rose pâle et un nez frais de petits fruits rouges. Une bouche gourmande et ronde avec une belle acidité. Parfait avec quelques crevettes et sardines grillées. Vin HV. Flore & Marius 2022, 5 € en grande distribution.



Mission St Vincent, Bordeaux rosé

Comme beaucoup, les Bordelais ont parfaitement compris la nécessité d’être présent dans le marché estival du rosé. Diffusé par Producta Vignobles, ce rosé regroupe la production des vignerons de la région bordelaise.



Une robe rose clair presque translucide, un nez de fruits rouges frais et une bouche pleine de vivacité avec des notes salines et acides. Un vin frais qui s’accordera avec une assiette de calamars grillés ou de chipirons. Mission St Vincent 2022, 4,50 € en grande distribution.



Sancerre, Les Belles Vignes 2022

Issu du Domaine Fournier, ce Sancerre rosé bénéficie de l’expérience familiale d’un domaine habitué aux belles productions.



Pour ce rosé en pinot noir, ce sont des vignes âgées de 10 à 30 ans qui offrent une puissance et une belle complexité qui donnent naissance à un rosé de grande tenue.



Une robe rose saumonée et délicate dans le verre. Un nez délicat de fruits rouges qui laisse augurer d’un vin équilibré. La bouche de fruits rouges et de pêches de vigne offre une belle fraîcheur avec une finale fruitée tout en longueur.



Parfait avec des côtes d’agneau grillées ou une belle dorade au barbecue. Domaine Fournier, Sancerre rosé Les Belles Vignes 2022, 17,80 € au domaine.



Joël Chassaing-Cuvillier

