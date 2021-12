Article publié le 06/12/2021 à 10:24 | Lu 188 fois Les quinquas et plus et le sommeil





La marque de matelas hydrides Simba a récemment dévoilé les résultats de sa nouvelle étude* sur le sommeil des Français et plus particulièrement, celui des 55 ans et plus ! Elle décrypte les habitudes de chacun avant / pendant / après le coucher à travers quatre catégories de questions : le sommeil parfait, les essentiels pour bien dormir, les nuits rêvées et la chambre du futur.

Alors qu’on pourrait imaginer la chambre du futur ultra-connectée, moderne et différenciante… Pour

les 55 ans et plus, elle est tout simplement pensée pour plus des trois-quarts (77%), pour leur confort et la qualité de leur sommeil.



Et seulement 2% d’entre eux la conçoivent à la pointe de la déco. L’ère du minimalisme… Une nouvelle tendance chez les seniors ?



L’étude interroge aussi les seniors sur leur vision du matelas du futur. Pour la majorité (71%) des répondants de 55 ans et plus, c’est le matelas qui participe le plus à leur confort dans la chambre, suivi par l’oreiller et la couette. Le triptyque idéal pour dormir sur ses deux oreilles.



Ils sont aussi plus du tiers (38%) à affirmer que pour passer une bonne nuit de sommeil, il est nécessaire d’avoir un bon matelas. Mais alors, qu’est-ce qu’un bon matelas selon cette clientèle exigeante ?



Pour ces quinquas et plus, il faut un matelas qui permette de ne pas sentir son voisin bouger (50%) ; qui ne retienne pas la chaleur (41%) et qu’il soit ferme pour plus du tiers (34%) des sondés. En revanche, l’esthétique n’est pas un critère pris en compte par ces jeunes seniors pour le choix de leur

matelas : pour 96% d’entre eux, un beau matelas n’est pas garant d’un bon matelas !



Cocorico ! 18% des 55 ans et plus préfèrent un matelas fabriqué en France, plutôt qu’un matelas conçu de manière éco-responsable (11%). Parmi les autres données recueillies auprès de ce panel : « Un matelas qui respecte mon sommeil, tout simplement » et « Un matelas adapté pour les problèmes de dos… pouvoir dormir sans sentir aucune douleur, mon rêve ! ».



Pour rappel, un Français dort en moyenne 6h48, quand les experts préconisent entre 7h30 et 9h de sommeil pour une nuit réparatrice (source Institut national du sommeil et de la vigilance).



*Menée du 19 au 21 septembre 2021 auprès d’un panel mixte de 1 000 répondants répartis sur tout le territoire.









