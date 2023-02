Les pourquoi de mes petits-enfants de Sophie Gallet (livre) Les éditions First publient ce mois-ci, un ouvrage intergénérationnel intitulé Les pourquoi des mes petits-enfants (19,95 euros) rédigé par Sophie Gallet, maman de deux enfants et fondatrice du site Grand Mercredi qui revient avec 150 questions qui mélangent les approches et les types de réponses.







Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, intergénération, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.



Dernier en date, ce livre qui sort ce mois-ci, proposé aux éditions First par Sophie Gallet, maman de deux enfants et fondatrice d’un site Internet intergénérationnel baptisé Grand Mercredi. Avec la collaboration de la dessinatrice Claire Tabarly.



En tout, près de 150 questions de connaissance générale : de l’univers ou du vivant… Dis mamie, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi appelait-t-on l’héritier du roi, le « dauphin », pourquoi le crabe marche de côté, pourquoi l’oignon fait pleurer… Des questions de société́, des questions plus philosophiques, des questions sur les émotions, sur l’environnement familial, des questions inclassables !



Un livre pour les grands-parents et pas seulement ! Un ouvrage pour permettre d’entamer des conversations avec leurs petits-enfants curieux afin de nourrir leurs réflexions et les aider à grandir l’esprit libre.

