Article publié le 27/09/2021 à 03:00
Les pneus hiver deviennent obligatoires dans certains départements dès le 1er novembre





Le décret 2020-2020 1264 du 16 octobre 2020 applicable dès le 1 novembre 2021 a sans doute échappé à nombre d’automobilistes. Il stipule tout bonnement que dès cette date, les pneus de type « hiver » seront obligatoires dans 48 départements.

Cette mesure qui concerne naturellement tous les départements des massifs montagneux est également étendue à quelques régions de plaine. Si elle est contraignante, cette mesure est néanmoins nécessaire et totalement justifiée au regard des monstrueux embouteillages qui se créent en France à la moindre chute de neige.



A cet égard, la France est l’un des derniers pays européens à adopter cette obligation. Obligatoires sur les quatre roues du véhicule, les pneus doivent arborer le symbole alpin de trois pics suivis du n°3PMSF (three peaks mountains snow flakes).



Le simple logo M+S (mudd & snow) n’étant plus reconnu par la réglementation européenne, les pneumatiques ayant ce label ne seront plus considérés comme des pneus hiver. Les propriétaires de SUV possédant ce type de pneus devront les changer. Et comme les autres utilisateurs non équipés, ils seront passibles d’une amende de 4ème catégorie de 135€.

A défaut d’être équipé de quatre pneus neige, un véhicule utilisant des chaînes, des « chaussettes » ou encore des pneus cloutés installés sur les roues motrices sera considéré comme réglementaire.



En outre un panneau routier spécifique indiquera à l’entrée des zones concernées l’obligation de cet équipement. Ce panneau (visible ci-dessous) remplacera à brève échéance l’ancien panneau où figurait une roue chaînée.



Curieusement, ces zones seront déterminées par communes et ce sont les préfets qui établiront la liste de ces communes où les équipements seront obligatoires au sein de ces 48 départements du 1er novembre au 31 mars. C’est ainsi que des villes importantes comme Dijon ou Lyon qui sont situées au sein de zones concernées seront exemptées de ces équipements en intramuros.



Si, jusqu’à présent, la communication officielle semble totalement absente, nous ne saurions trop conseiller aux utilisateurs potentiels de réserver dès maintenant des pneus adaptés à leur véhicule et à leur usage le plus courant afin d’éviter les risques de rupture de stocks à l’approche du 1er novembre.

Outre les solutions de dépannage occasionnel comme les chaînes ou les « chaussettes », vous avez désormais le choix entre les pneumatiques quatre saisons et les pneumatiques purement hiver. Le problème des quatre saisons réside justement dans leur polyvalence.



Difficile d’être bon en toutes circonstances. Sol sec, pluie, verglas ou neige, des conditions opposées difficilement compatibles, bien sûr économiquement c’est la solution la meilleure. Un seul train de pneus, pas de changement selon les saisons et pas de stockage compliqué et c’est l’assurance d’une solution simple qui permet d’être en règle et de sauver les meubles en cas de verglas et de petite chute de neige. En revanche dès que la couche de neige est importante cela devient plus compliqué.



Pour tous ceux qui résident dans une zone de montagne (ce qui inclus les Vosges ou le Jura) les pneus hiver s’imposent. Des gros pavés de gomme pour le grip, des lamelles pour l’évacuation et l’adhérence, le pneu hiver ne transige pas avec l’efficacité.



Dans cette catégorie, le Good Year Ultra Grip offre des prestations parfaites notamment au freinage. Quant à ses performances sur sol sec, en adoptant une vitesse adaptée, elles sont tout à fait honorables et peuvent justifier de rouler à l’année avec ce type de pneumatiques sans les permuter.



Dans tous les cas, on choisira une marque reconnue voire premium comme Good Year ou Dunlop plutôt qu’une marque low cost asiatique dont les performances seront médiocres voire dangereuse lors de freinages sur la neige ou le mouillé.



Joël Chassaing-Cuvillier







