Article publié le 09/09/2021 à 01:00 | Lu 60 fois Les nouvelles réglementations modifient le choix d'une voiture





Les trois A aussi appelés les AAA regroupent en France toutes les informations liées à la production, à la vente et à l’immatriculation du marché automobile et des véhicules utilitaires. Véritable indicateur en temps réel de ce marché, il permet aux professionnels de cette branche de l’industrie française d’en connaître la réalité.

Dans cette période d’incertitude en matière de choix automobiles pour les particuliers, due aux politiques diverses des régions et des villes, il est utile pour les acheteurs de savoir quels modèles acquérir.



Hybride, hybride rechargeable, tout électrique, selon l’orientation politique des maires, les règles d’utilisations ne sont pas les mêmes et les dates d’interdictions de circulation sont de plus en plus proches.



Voici les derniers chiffres des AAA Data qui pourront orienter les acheteurs dans leur choix. Sachant que les modèles hybrides risquent d’être recalés dans certaines villes.



JCC

Les statistiques des AAA pour le mois aout 2021 L’hybride poursuit sa poussée sur un marché auto de nouveau en recul en août

Le marché automobile d’août 2021 signe un troisième mois consécutif de baisse : - 15% comparé à août 2020. Le recul atteint 31,9% par rapport au même mois d’avant crise en 2019. Août 2020 était déjà un mois faible et ne permet plus d’invoquer une base de comparaison élevée comme en juin et juillet.



La reprise des commandes demeure trop lente pour soutenir le marché, tandis que les retards de livraison liés à la pénurie de semi-conducteurs se poursuivent. Les évolutions réglementaires visant à réduire les émissions de CO2 tendent à favoriser les ventes d’hybrides, dont la part atteint 29% des immatriculations en août (y compris les hybrides rechargeables).



AAA DATA, l’expert de la donnée augmentée, enregistre 88.066 immatriculations de voitures neuves sur le mois écoulé, contre 103 631 en août 2020 et 129 257 en août 2019.



Avec 1,126 million de voitures depuis le début de l’année, le marché reste en progression de 12,8% par rapport à 2020, essentiellement grâce aux loueurs courte et longue durée ainsi qu’aux ventes aux entreprises, mais il perd déjà plus de 340.000 immatriculations (- 23,3%) en huit mois par rapport à son niveau d’avant crise en 2019.



Les modèles à motorisation hybrides de plus en plus recherchés

Après un creux en juillet, les modèles 100% électriques atteignent 11% de part de marché en août. Les hybrides dans leur ensemble suivent également cette tendance et affichent une progression encore plus spectaculaire depuis le début de l’année : + 125%.



Avec 29% de part de marché sur le mois, ils continuent à se rapprocher des modèles essence (37%) et dépassent de loin les diesels (18%). Dans le détail, les hybrides non rechargeables pèsent 20% du marché (dont environ la moitié de micro-hybrides) et les rechargeables 9%. Ces derniers, aidés par un bonus de 1.000 euros, bondissent de 175% sur huit mois.



Le marché de l’occasion se maintient à un niveau record malgré l’arrivée des ZFE

Le marché de l’occasion est en fort recul lui aussi sur le mois, comme c’était déjà le cas en juin (- 7%) et juillet (- 17,8%), mais continue d’évoluer à des niveaux records depuis le début de l’année avec une hausse de l’ordre de 17% sur huit mois.



Une partie de la demande continue ainsi de se reporter vers des prix de transaction plus accessibles que ceux du marché des voitures neuves, en dépit des évolutions réglementaires et de la mise en place progressive des ZFE (zones à faibles émissions), au plus tard en 2025 et déjà effective dans certaines métropoles comme celle du Grand Paris.



Ainsi les modèles dotés d’une vignette Crit’ Air 2 sont les plus recherchés et représentent 37% des ventes de VO cette année. Ils ne seront pourtant plus autorisés à circuler dans les ZFE à partir de 2024. Suivent les Crit’ Air 1 à 27% du marché VO et les Crit’ Air 3, interdits dans les ZFE dès juillet 2022, à 23% de part de marché.



Bien qu’ils progressent fortement (+ 93% sur huit mois), les modèles Crit’ Air 0, zéro émission, représentent moins de 1% des transactions, tandis que les Crit’ Air 4, 5 et « non éligibles », déjà interdits de circulation dans plusieurs agglomérations dont celle du Grand Paris en journée, comptent encore pour 13% des achats d’occasion.







Dans la même rubrique < > Stationnement : la preuve du paiement immédiat de la redevance peut être établie par tout moyen L'achat d'une voiture pour un senior : ce qu'il faut savoir Un million de conducteurs roulent avec une vue insuffisamment corrigée