Article publié le 17/01/2020 à 09:03 | Lu 56 fois Les nouveaux domaines viticoles à découvrir La vigne et la production de vin attirent de plus en plus. Certes, ce n’est pas nouveau et depuis de nombreuses années des industriels ou des célébrités investissent dans la vigne, en revanche on assiste de plus en plus souvent à l’arrivée de nouveaux intervenants pour qui le vin est une industrie comme une autre.

Des groupes français et espagnols viennent ainsi de s’installer dans le marché français avec des produits de qualité et surtout, de grandes ambitions. Créée par Philippe Austruy et son groupe, son activité viticole comprend le domaine de Peyrassol acquis en 2001, le vignoble bordelais du château Malescasse depuis 2012 et le domaine de la Bernarde, voisin de Peyrassol, acheté en 2015.



Outre ces vignobles français, le groupe Austruy possède également un domaine au Portugal dans la région du Douro : la Quinta da Corte ainsi qu’un autre vignoble en Toscane le Tenuta Casenuove. Parmi ces vins, nous avons pu déguster les Payrassol rouge 2017 et 2016 ainsi qu’un Chianti Classico riserva 2016.



En 2016, le Clos Peyrassol est comme il se doit, un A.O.P Côtes de Provence issu d’une parcelle de 7 hectares entièrement ceint d’un muret de pierres sèches. Avec 90% de syrah et 10% de cabernet-sauvignon, il a été élevé en foudre et œuf de béton pendant une période d’environ 14 mois après une vinification cépage par cépage.



Une robe rubis intense au reflet de cassis nous entraîne vers un nez de fruits noirs et d’épices. La bouche intense révèle des tanins légers et souples et un final de fruits noirs et d’épices. Un vin idéal pour la chasse et qui se révélera dans une dizaine d’année.



Quant au Château Peyrassol 2017, également un AOP côtes de Provence, il est né il y a une vingtaine d’années à partir d’une sélection de vieilles vignes. Pour ce millésime 2017, un coup de gel de printemps a engendré des vins murs et tanniques. Sombre dans le verre, il dégage un nez intense de syrah avec des notes de violettes et de réglisse. Un vin de garde qui s’accordera parfaitement avec un carré d’agneau.



Outre ces vins de Provence, nous avons pu déguster un autre domaine de Philippe Austruy : un Chianti Classico de 2016. Issu à 85% de sangiovese, de 12% de merlot et de 3% de cabernet sauvignon et de l’agriculture raisonnée, ce vin est élevé en tonneaux de 5 hl et de 25 hl. Une robe digne d’un évêque, un nez épicé où se mêlent les fruits rouges, ce Chianti Classico Tenuta Casenuove offre une bouche équilibrée, fraîche avec une belle mâche. Un vin gourmand qui s’accordera avec des pâtes et du pecorino.



Dans un autre registre, c’est un producteur ibérique qui cherche à pénétrer le marché français avec des vins espagnols. C’est en 1924 que le domaine Ramon Bilbao voit le jour à Haro dans le Rioja. Aujourd’hui, la maison Ramon Bilbao, distribuée par le groupe Zamora, possède 240 hectares de vignobles dans le Rioja et 900 autres hectares dans d’autres régions viticoles notamment la Galice.



Le premier vin millésimé du domaine a été créé en 1999 par Rodolfo Bastida, le chef de cave actuel. Des rouges, des blancs et des rosés, Ramon Bilbao est présent dans toutes les gammes de vins. Verdejo et sauvignon sont utilisés pour les blancs tandis que les rosés sont en grenache.



Quant aux rouges de rioja, ils sont pour la plupart à 90% de Tempranillo et 10% de Graciano & Mazuelo. Fruités, puissants, avec des arômes de fruits noirs ou de coings, ce sont des vins boisés à la robe intense qui titrent entre 13,6° et 14,5°. Ils présentent un excellent rapport qualité/prix à l’instar du Grianza 2016 vendu 10 euros ou du Ramon Bilbao Riserva 2014 proposé à 15 euros. Ce dernier, très puissant et boisé avec une robe intense conviendra idéalement avec des grillades. Son tannin très présent est associé à un nez de truffe particulièrement plaisant. Des vins raisonnables à essayer.



Joël Chassaing-Cuvillier









Dans la même rubrique : < > Gin et rhum de chez Ôdevie, une percée française Whisky : débuter l'année en majesté avec Dalmore, Loch Lomond et l'Evadé