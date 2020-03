Article publié le 12/03/2020 à 02:00 | Lu 36 fois Les meilleurs alliés pour les articulations Remèdes naturels contre les douleurs des articulations Le meilleur plan d’attaque pour soulager les articulations est une approche globale du corps. La prise d’anti-inflammatoires pour aider à diminuer la douleur est parfois nécessaire, mais avec une approche holistique qui prend en considération le régime alimentaire, le style de vie et les suppléments, de nombreuses personnes ressentent une grande amélioration.

Voici quelques remèdes naturels pour retrouver un peu de confort et de mobilité articulaire. Une activité physique aérobie tout en douceur

Bien que vous puissiez penser que l'exercice aggravera votre douleur et votre raideur articulaire, ce n'est pas le cas ! En effet, il est essentiel de maintenir la force de vos muscles et des tissus environnants pour soutenir vos os et articulations.



L'activité physique régulière, surtout le renforcement et l'activité aérobie, peut réduire les symptômes articulaires chez les patients souffrants d'arthrose des membres inférieurs, en particulier le genou et la hanche. Par activité physique aérobie, nous désignons toute activité physique sollicitant l’oxygène comme une source de transformation des sucres en énergie.



Lors de ces exercices, le niveau d’activité physique doit être assez modéré pour ne pas engendrer des difficultés respiratoires ou des douleurs musculaires. La marche, la natation, le vélo ou la danse sont des exemples d’exercices d’aérobie à faible impact.



De la chaleur pour détendre

La chaleur est un des remèdes naturels séculaires qui a résisté à l'épreuve du temps. Le trempage dans l'eau chaude ou l'application d'une compresse chauffée est l'une des formes thérapeutiques complémentaires les plus anciennes, les moins chères et les plus sûres.



Le traitement par thermothérapie soulage la raideur musculaire et articulaire, aide à réchauffer les articulations avant l'activité et atténue les spasmes musculaires. Lorsque vous pratiquez un traitement thermique, vos vaisseaux sanguins se dilatent. Cela permet à plus de sang, d'oxygène et de nutriments d'être livrés aux tissus endommagés. Une meilleure circulation signifie plus de relaxation pour les muscles et les articulations raides.



Beaucoup de gens préfèrent la sensation de chaleur sèche, comme la chaleur d'un coussin chauffant électrique. Cette méthode présente toutefois l’inconvénient de laisser la peau déshydratée. La chaleur humide, comme les bains chauds, peut par contre aider à la pénétration de la chaleur dans les muscles et ainsi mieux soulager la douleur, tout en gardant le corps bien hydraté.



Un régime alimentaire anti-inflammatoire de type méditerranéen

Il est désormais reconnu que la nutrition peut jouer un rôle bénéfique dans certaines affections articulaires et arthrosiques. Une alimentation riche en acides gras trans et saturés aggrave les symptômes arthrosiques et l’inflammation.



A contrario, un régime alimentaire méditerranéen, à base de légumes, fruits, grains entiers, huile d'olive et poisson réduit l'inflammation articulaire chez les patients atteints de douleurs articulaires.



Manger des aliments qui font généralement partie du régime méditerranéen peut non seulement bénéficier à vos articulations, mais aussi à votre santé générale. Ils abaissent la pression artérielle et protègent contre les maladies chroniques, allant du cancer à l'AVC. Cela peut conduire également à une perte de poids, ce qui peut aussi réduire les douleurs articulaires.



Les plantes et les huiles pour une action complémentaire

Les plantes constituent également un remède naturel efficace et surtout sans effets secondaires pour la santé. Des plantes comme la prêle des champs, ou encore les feuilles de cassis ont prouvé leur effet anti-inflammatoire dans le traitement des douleurs articulaires et celles liées à l’arthrose.



Mais les deux plantes qui gagnent clairement la partie sont



Enfin, il existe également des huiles à action anti-inflammatoire comme l’huile essentielle d’eucalyptus citronnée. Appliquée en auto-massage, elle permet d’imiter les effets de l’aspirine.



