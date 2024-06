Les meilleurs PER (Plan Epargne Retraite) du marché : les critères de choix Le Plan Épargne Retraite (PER) est devenu un pilier incontournable pour préparer sereinement sa retraite en France. Cela dit, face à la multitude d'offres présentes sur le marché, il convient de bien sélectionner son PER afin d'optimiser ses bénéfices futurs. Nous exposons ici les quatre critères essentiels à prendre en compte pour faire le bon choix.

1. La performance des supports d’investissement

Le rendement des fonds disponibles dans votre PER est un critère déterminant pour la croissance de votre épargne.



Dans ce registre, il est recommandé de comparer les performances historiques des supports d’investissement pour évaluer la rentabilité potentielle de votre épargne sur le long terme.



Il s’agira pour vous, d’examiner les différentes catégories de supports disponibles dans chaque PER.

Les fonds en euros fournissent une garantie du capital investi et une rémunération annuelle. Ils sont idéaux pour les investisseurs averses au risque, bien que leurs rendements soient généralement modestes.



En revanche, les unités de compte sont investies sur les marchés financiers et n’offrent pas de garantie en capital, mais ils peuvent générer des rendements plus élevés. Ils comprennent les actions, les obligations, les fonds diversifiés et plus encore. Justement, trouvez les meilleures solutions du secteur



Portez votre choix sur des fonds diversifiés, alliant sécurité et dynamisme, afin de maximiser vos gains tout en limitant les risques. Un bon PER propose un éventail équilibré de supports d’investissement, et ce, pour permettre de moduler votre stratégie en fonction de votre profil de risque et de votre horizon de placement.



2. Les frais de gestion

Les frais impactent considérablement le rendement net de votre PER. C’est pour cette raison que vous devez vérifier les frais d’entrée, de gestion et de sortie appliqués par les différentes institutions financières.



Ces frais se décomposent généralement en frais d’entrée, prélevés lors de chaque versement, en frais de gestion, prélevés annuellement sur la valeur de votre épargne, et en frais d’arbitrage si vous souhaitez changer la répartition de vos investissements entre les différents supports.



Certains PER présentent un nombre d’arbitrages gratuits par an, ce qui peut être un avantage non négligeable. En cas de sortie anticipée ou de retrait au moment de la retraite, il est possible que des frais soient appliqués.



Nous vous conseillons donc d’examiner les conditions et les montants de ces frais pour éviter les mauvaises surprises.



D’ailleurs, pourquoi ne pas privilégier les offres proposant des frais raisonnables, voire réduits, pour augmenter votre épargne disponible à la retraite ? Aussi, la négociation des frais est-elle possible dans certains cas, surtout si vous investissez des montants conséquents.



3. La flexibilité du plan

Un bon PER doit s’adapter à vos besoins et à votre situation financière. À cet égard, évaluez la flexibilité des options de versement, qu’ils soient libres ou programmés, ainsi que la possibilité de réaliser des arbitrages entre supports d’investissement.



Dans la même veine, vous êtes tenu de connaître les conditions de sortie anticipée. La possibilité de moduler vos versements en fonction de vos capacités financières, de changer la répartition de vos investissements et de retirer des fonds en cas de nécessité vous assure une meilleure gestion de votre épargne. Une souplesse optimale vous permettra de mieux gérer votre épargne et de faire face aux imprévus.



Par exemple, un plan flexible a pour résultante des versements ponctuels ou réguliers, selon votre choix. La possibilité de faire des arbitrages, c'est-à-dire de déplacer vos fonds d’un support d’investissement à un autre sans frais ou avec des frais minimaux, est un atout majeur.



Enfin, en cas de besoin urgent de liquidités, un PER flexible permet des sorties anticipées sous certaines conditions, ce qui peut s’avérer très utile en cas de coup dur.



4. Les avantages fiscaux

Le PER présente des avantages fiscaux non négligeables. Considérant cela, vous êtes appelé à analyser les dispositifs de déduction fiscale proposés par chaque plan.



Certains PER permettent de déduire les versements de votre revenu imposable, ce qui peut représenter une économie significative, surtout pour les foyers fiscaux fortement imposés. Bien entendu, la déduction réduit votre base imposable. Conséquence, une baisse directe de l'impôt à payer.



De surcroit, il importe de prendre en compte la fiscalité appliquée à la sortie du plan pour optimiser vos gains nets.



En effet, lors du déblocage des fonds à la retraite, les sommes issues des versements déductibles sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, tandis que les gains réalisés sont soumis à la flat tax.



