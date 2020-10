Article publié le 23/10/2020 à 02:00 | Lu 68 fois Les masques AirPop arrivent sur le marché français





Respirer est vital, il est donc essentiel respirer un air pur loin des pollutions nocives pour notre santé. En France, la pollution est responsable de plus de 48.000 décès par an. Il est donc urgent d’apporter des solutions apporter un confort respiration et un air de qualité.

Notre mission est d’utiliser la science, la technologie et la conception pour créer des produits intelligents qui constituent une barrière efficace, pour vous et pour les autres, contre les particules en suspension dans l’air.



AirPop est né d’un besoin profond de soutenir la santé et le bien-être. Lorsque Chris Hosmer, le co-fondateur d’AirPop vivait en Chine, il a découvert que son enfant de 2 ans et un nouveau-né souffraient tous deux de maladies respiratoires aiguës en réaction à leur environnement local.



La Chine, l’une des régions les plus touchées par toutes les formes de pollution atmosphérique, présente un risque pour la santé tout au long de l’année. Pour aider sa famille et des millions d’autres personnes, il a donc créé AirPop.



L’AirPop offre des performances supérieures en résolvant les 3 problèmes essentiels : l’ajustement, la filtration et la fonction (respirabilité). Chacun de ces facteurs joue un rôle clé pour assurer une barrière fiable et bidirectionnelle en maintenant une étanchéité suffisante autour des zones du visage, sans étouffer ou être trop inconfortable à porter.



Pocket Mask, le masque urbain à utiliser au quotidien

Ce masque est léger et ergonomique. Doté d’un joint en mousse, il s’adapte à l’arête du nez pour un meilleur maintient et plus de confort. Sa capacité d’utilisation de 40h permet de l’utiliser durant plusieurs jours et dans différentes contextes.



Pour le ranger proprement il est possible le plier pour le réduire à seulement 25% de sa taille d’origine. Afin de ne pas l’abîmer il peut être déposé dans la Pocket Case, un étui de transport compatible idéal pour une utilisation lors des déplacements. Cette boîte étanche est dotée d’un canal d’aération qui permet à l’humidité de s’évaporer entre chaque utilisation.



La structure convertible du Pocket Mask assure une résistance à la compression lors de l’usage tout en étant suffisamment souple pour se replier, parfait pour être rangé dans son étui et se glisser dans une poche de pantalon, un sac à dos ou un sac à main.



Pocket mask, 14,99 euros le lot de 2 ou 24,99 euros le lot de 4



