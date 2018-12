Article publié le 06/12/2018 à 09:00 | Lu 121 fois Les livres automobiles de l'année pour Noël En dépit du matraquage anti-automobile que l’on subit pratiquement chaque jour, les collectionneurs et les amateurs de véhicules anciens sont encore nombreux à considérer la voiture comme un élément du patrimoine des 20 et 21ème siècles.

Nombreux sont les modèles qui méritent de passer à la postérité, qu’il s’agisse de modèles d’avant-guerre, des années cinquante ou alors, de modèles plus récents à la portée de toutes les bourses comme une Peugeot 205 GTI ou une Renault Safrane, ce que l’on appelle plus communément les Young Timers.



Face à leur disparition programmée, il reste aux amateurs de construire leur bibliothèque en fonction de leurs goûts afin de pouvoir continuer de rêver aux dessins superbes de Pinin Farina et de Zagato ou aux performances d’un moteur V12 Colombo qui équipait les premières Ferrari.



C’est chez ETAI, l’un des éditeurs les plus prolifiques en matière de livres automobiles, que nous avons trouvé des ouvrages susceptibles de satisfaire les plus exigeants. Des livres consacrés à une marque ou à un seul modèle ainsi que des ouvrages retraçant les grands évènements sportifs. A ne pas manquer également, l’incontournable Année Automobile qui retrace toutes l’actualité automobile en un seul recueil.



Cette année les amateurs de véhicules américains vont être comblés avec la sortie de deux beaux livres exhaustifs. L’un, « Corvette » est consacré aux 7 générations de ce modèle mythique dans le monde entier. Ecrit par Randy Leffingwell, il retrace par le menu toute l’histoire de la Corvette.

On reste chez General Motor avec le Chevrolet Camaro de David Newhardt. Un livre qui passe en revue tous les modèles et ses variations depuis 1967, année de naissance de cette superbe « muscle car ». Un bel ouvrage qui se distingue par sa richesse.



Revenons en Europe avec Zagato, chef-d’œuvre du design. Un livre consacré au carrossier italien Zagato qui a à son actif, certaines des plus belles voitures de sport connues dans le monde. Un livre qui permet de découvrir des photos rares de modèles aujourd’hui disparus. Construites souvent à un ou deux exemplaires, nombres de Zagato n’existent plus et ce bel ouvrage de Luciano Greggia et Alvise-Marco Seno, permet de les découvrir plus avant.



Une année sans livre consacré à Porsche ne se conçoit pas et c’est un auteur français, Aurélien Gueldry qui vient de sortir un ouvrage consacré uniquement à la Porsche 911 type 964. Réservé aux spécialistes comme à tous ceux qui voudront approfondir leurs connaissances sur ce modèle à la mode dans les showrooms de voitures classiques, ce livre est idéal.

Dans la désormais traditionnelle collection « La voiture… de mon père », c’est cette fois la Renault Safrane de mon père qui est l’honneur. Des photos qui feront remonter des bouffées de souvenirs et voilà cette young-timer au style très électroménager qui devient presque une voiture désirable. A s’offrir en famille.



Les sportifs inconditionnels de la course des 24 Heures du Mans attendent chaque année, la sortie du livre officiel écrit par le spécialiste Jean Marc Tesseidre, sans aucun doute le meilleur connaisseur de cette course d’endurance la plus connue au monde.



Quant aux amateurs de rallye, ils se délecteront en parcourant les pages du livre 50 années de Rallyes consacré aux plus belles étapes du championnat du monde des Rallyes. La neige, la poussière, l’eau, servent de scène aux exploits des meilleurs pilotes du monde.



Toujours pour les sportifs, cette somme consacrée à MCLaren par Robert Puyal sera sans aucun doute un cadeau inespéré. Présenté sous coffret, cet ouvrage monumental fait partie de la collection Prestige de chez ETAI.



Nous terminerons avec la traditionnelle Année Automobile. Réalisé chaque année par Serge Bellu, cet annuel reprend avec précision toute l’actualité automobile de l’année écoulée. Des chapîtres consacrés au design, à la production et à l’industrie côtoient ceux qui résument tous les grands championnats mondiaux. Des pages dédiées aux arts et à l’automobile permettent également d’apprécier à sa juste valeur l’apport positif de l’automobile dans notre environnement. Cette 66 ème édition de l’Année Automobile souligne l’importance de cet ouvrage qui est une véritable référence.



Joël Chassaing-Cuvillier

















