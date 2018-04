Article publié le 16/04/2018 à 01:00 | Lu 52 fois Les jeunes femmes de 50 ans de Mylène Desclaux (livre) Les éditons JC Lattès viennent de publier le dernier ouvrage de Mylène Desclaux intitulé Les jeunes femmes de 50 ans. Derrière cet oxymore, un livre dans lequel l’auteur porte un regarde honnête et tendre sur elle-même et sur les quinquagénaires qui l’entourent.

Mylène Desclaux est une femme d’affaires qui sait vivre avec son temps. Ex fondatrice et dirigeante de Qualipige, agence spécialisée dans le publi-reportage pour la presse magazine de 1990 à 2009, elle est aujourd’hui écrivain, mais aussi dirigeante de Hedonis, une agence spécialisée dans le contenu sous toute ses formes.



Alors que les enfants des baby-boomers commencent à entrer dans la cinquantaine, elle vient de publier aux éditions JC Lattès, un ouvrage intitulé Les jeunes femmes de 50 ans. Elle évoque dans cet ouvrage les réalités auxquelles sont confrontées les femmes quinquas.



Comme le souligne l’éditeur : Mylène Desclaux porte un regard honnête et tendre sur elle-même et sur les cinquantenaires qui l’entourent. Depuis son petit laboratoire personnel, elle fait le point sur le mode de vie d’une nouvelle génération de quinquas, de la répartition des tâches ménagères au choix du compagnon idéal, en passant par la sexualité ou l’usage des réseaux sociaux…



Les Nouvelles Quinquas propose la liste de ce qui fait du bien quand la tristesse, la colère ou le découragement s’en mêlent : pour notre plus grande joie, on accompagnera l’auteur se faire tirer les cartes, on s’allongera avec elle sur le divan d’une psy trop émotive, on affrontera de jeunes rivales, on partagera ses secrets de famille et on réfléchira sur la façon de gérer au mieux ces bouleversements inévitables, qui génèrent un peu de chaos, mais derrière lesquels se cache beaucoup de bonheur.



Pour ceux qui souhaitent connaitre un peu mieux Mylène Desclaux, son blog est en accès libre sur le web : Happy Q(uinqua). Au sommaire ? Des voyages, des gens et des sentiments.