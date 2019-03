Article publié le 12/03/2019 à 01:00 | Lu 60 fois Les grandes tendances "croisières" de 2019 : le point avec le Salon du Tourisme En réponse à nos vies trépidantes, les croisiéristes proposent des espaces de bien-être (spa, équipements de fitness…) mais aussi des services d’alimentation saine s’adaptant aux différents régimes. Le point sur les grandes tendances « croisières » avec le Salon du Tourisme qui se tiendra du 14 au 17 mars prochains à Paris.



Soucieux de vivre une vraie expérience, le voyageur souhaite aujourd’hui une plus grande immersion dans sa destination. Pour ce faire, les escales se veulent plus enrichissantes, tout comme les activités proposées à bord, à l’instar de cours de cuisine avec de grands chefs.



Connecté, le voyageur appréciera le wifi à bord pour partager son voyage sur les réseaux sociaux. De plus, afin d’apprécier un service toujours plus personnalisé, les croisiéristes leur proposent de nombreux outils connectés (appelés wearable) : application, bracelets connectés permettant un meilleur accueil du client pouvant servir également de clé pour ouvrir sa cabine…



Afin que le voyage demeure également respectueux des Hommes et de l’environnement, les compagnies investissent pour minimiser au maximum leur empreinte écologique.



Parmi les envies des voyageurs, on compte notamment les « destinations impossibles », accessibles uniquement par bateau, telles que les Galapagos ou l’Antarctique.



Enfin, les compagnies se préparent à accueillir la génération Z. Privilégiant l’expérience aux aspects matériels, cette nouvelle génération qui dépassera sans doute en nombre les voyageurs de la génération Y, attend des destinations de croisières multiples, de l’insolite (comme un festival de danse en mer).



Globe sailor

Spécialiste de la location de bateau, Globe Sailor réunit une armada de plus de 9.500 bateaux à louer (voiliers, catamarans, bateaux moteur, yachts ou goélettes) disponibles dans le monde entier à partir d’une centaine de bases de départ. Elle propose également des croisières tout inclus avec équipage et des croisières avec ou sans skipper.



Grands espaces

Grâce à Grands Espaces, les croisiéristes pourront découvrir l’Amazonie à bord du Jangada lors de la croisière des 3 fleuves (du 20 au 31 mai et du 2 au 13 septembre 2019). Une expédition sur le fleuve Amazone, au départ de Manaus, à la découverte d’une diversité de paysages exceptionnelle : contraste des eaux noires du Rio Negro et de celles, jaunes, de l’Amazone, puis du Solimoes.

www.grandsespaces.ch



Hurtigruten

Hurtigruten mise plus que jamais, sur les croisières d’expédition avec une trentaine d’itinéraires prévus dès avril 2019. Parmi les grandes nouveautés, le Passage du Nord-Ouest sur les traces de Roald

Amundsen (24j) au départ de Copenhague à destination de Vancouver ; la découverte des îles aléoutiennes, ours et passage intérieur (18j) entre Alaska et Canada. www.hurtigruten.fr



Princess Cruises

Le croisiériste proposera dès novembre 2019 son nouveau programme dans les Caraïbes avec notamment un nouveau port d’escale sur l’île de Mayreau. Sur le Regal Princess seront proposés des

voyages (7j) dans les Caraïbes orientales et occidentales, au départ de Fort Lauderdale, en passant par

St. Thomas et Cozumel. Princess Cruises visitera 25 îles des Caraïbes et six sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont la barrière de corail du Belize, le chantier naval d’Antigua et les sites archéologiques connexes.



