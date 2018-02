Article publié le 12/02/2018 à 08:34 | Lu 73 fois Les espoirs d'une vie longue et bonne (livre) Les éditions Odile Jacob vont publier le mois prochain, le dernier livre de Bernard Sablonnière, intitulé Les Espoirs d’une vie longue et bonne. Dans cet ouvrage, l’auteur, professeur de biologie moléculaire, chercheur à l’Inserm et spécialiste des maladies neurodégénératives, propose des réponses concrètes pour vivre mieux plus longtemps.





Bernard Sablonnière a également écrit Le Cerveau. Les clés de son développement et de sa longévité ; La Chimie des sentiments ainsi que Les Nouveaux Territoires du cerveau. Nous vivons plus longtemps certes. Mais vivons-nous mieux ? Pas forcément… C’est la raison pour laquelle se développe depuis quelques années, le concept de « bien vieillir » qui vise à nous faire vivre plus longtemps d’une part, mais également en meilleure santé d’autre part. Bref, à vieillir mais mieux.De nos jours, de nombreuses campagnes de communication focalisent sur cette tendance. Des sites Internet publient tous les jours des conseils pour bien vieillir. Et bien évidemment, d’éminents professeurs proposent leurs recettes pour avancer en âge de la meilleure manière qui soit. Dernier livre en date sur ce sujet ?Les Espoirs d’une vie longue et bonne : ce livre sera publié aux éditions Odile Jacob le 21 mars prochain. Il se propose de vous donner des réponses concrètes pour vivre mieux et plus longtemps. « Allons-nous, grâce à la science, devenir immortels ? Les progrès de la médecine vont-ils permettre d’allonger la durée de vie et d’en améliorer la qualité ? ». L’auteur, Bernard Sablonnière, est un expert de ces questions.De nos jours, les centenaires sont de plus en plus nombreux ( 21.000 en 2016 et leur nombre de ne cesse de croitre ). Que nous apprennent-ils ? Que la longévité n’est pas forcément une affaire de génétique ou de biologie, mais qu’un bon environnement et une « vie saine » ont également une influence sur la vitesse de vieillissement de notre organisme.Et l’auteur de rappeler que prochainement, « des traitements ciblés réduiront les causes du vieillissement cellulaire ; l’utilisation des cellules-souches ou des organes 3D parviendra dans un futur proche de nous rajeunir et même de nous « réparer ». Régime méditerranéen, resvératrol, metformine ou restriction calorique : quelle voie suivre pour rester jeunes durablement ? ». Tout ceci et bien d’autres pistes à découvrir dans cet ouvrage.Bernard Sablonnière a également écrit Le Cerveau. Les clés de son développement et de sa longévité ; La Chimie des sentiments ainsi que Les Nouveaux Territoires du cerveau.