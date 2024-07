Les environs de Bordeaux : un terroir à explorer Découvrez une région où la nature et la main de l'homme se conjuguent en parfaite harmonie et se révèlent dans un paysage où couleurs, senteurs et saveurs se mêlent pour créer une terre de plaisirs au terroir d'exception et aux paysages grandioses.









La Route des Châteaux



Pour un séjour à la découverte du terroir de la région bordelaise, la Route des Châteaux est un passage obligé. Celle-ci, allant jusqu'à la Pointe de Grave au nord de Bordeaux, vous mènera d’ailleurs à déguster l’un des millésimes le plus connu et réputé au monde : le



La célèbre Départementale 2 traverse le Médoc, terre de vins prestigieux entre l'océan Atlantique et l'estuaire de la Gironde. Avec ses vignobles à perte de vue, ses forêts de pins, ses longues plages de sable, ses grands lacs et ses réserves naturelles protégées, c'est l'une des plus belles régions de France.



Au cours d'une journée, profitez d'une dégustation de vins, de fromages et de charcuteries et visitez les châteaux les plus prestigieux de la région de Bordeaux.



Poursuivez votre voyage œnologique à la découverte d'autres régions : le vignoble du Médoc regroupe plusieurs centaines de propriétés ouvertes à la visite. Certains sites, comme le château du Taillan et ses chais, sont également classés Monuments historiques de France et font partie du patrimoine français.



Pour mieux organiser votre itinéraire, on vous conseille de vous rendre à la



Et comme nous l’évoquions précédemment, la Route des Châteaux passe à Margaux, pays du vin du même nom, favori de Thomas Jefferson et réputé dans le monde entier.



Nous vous conseillons de vous laisser aller à une dégustation, mais aussi à une visite du château du vignoble. C’est une très jolie bâtisse au style palladien qui a été conçue par l’architecte Louis Combes et construite au début des années 1800.





Saint-Émilion



Située à moins d'une heure de Bordeaux, la cité médiévale de Saint-Émilion possède tout le charme des villages de France.



Perchée sur un coteau calcaire surplombant une étendue de vignes, Saint-Émilion est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO car elle reflète parfaitement la richesse de l'histoire de la région ; de plus, le territoire est entièrement dédié à la culture de la vigne, une activité encore florissante aujourd'hui.



Saint-Émilion, en effet, c'est avant tout le vin, et la réputation de ses vignobles n'est plus à faire. Les vins de Saint-Émilion doivent leur caractère exceptionnel à la grande variété des terroirs (calcaires, argileux, voire sablonneux) et au climat aquitain, océanique et tempéré.



Au cours d'une journée de découverte du vin de Saint-Émilion, au fil des dégustations et des visites, apprenez à connaître les caractéristiques particulières et exceptionnelles de cette AOC (Appellation d'origine contrôlée).



Les collines qui entourent le village ont un charme fou : entre châteaux à visiter et vins à déguster, la nature est verdoyante et fertile, propice aux balades à vélo au milieu des vignes.



En ville, en revanche, flânez dans les rues pavées et trouvez un coin ombragé pour vous reposer tout en admirant les vues à couper le souffle.



Publié le 11/07/2024 à 02:00 | Lu 50 fois

