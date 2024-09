Les clés du bien-vieillir: une conférence du Dr Olivier de Ladoucette à Perpignan le 25 septembre Le 25 septembre 2024, le Béguinage du Soleil à Perpignan accueillera une conférence sur le thème du bien vieillir, présentée par le Dr Olivier de Ladoucette, gérontopsychiatre de renom et président de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 20/09/2024

Pour rappel, le Dr de Ladoucette est une figure éminente dans le domaine du vieillissement, avec une expertise reconnue dans la prévention des troubles cognitifs.



En 2011, à la demande de Nora Berra, alors secrétaire d’état à la Santé, il remettait au gouvernement un rapport décisif intitulé « Bien-être et santé mentale : des atouts indispensables pour bien vieillir », qui a joué un rôle clé dans l'élaboration du deuxième Plan national « Bien vieillir ».



Ce plan a pour objectif d'améliorer la santé et la qualité de vie des personnes âgées en France.



Cette conférence qui se tiendra au Béguinage du Soleil à Perpignan va explorer des thèmes cruciaux pour le bien-être des seniors.



Le Dr de Ladoucette abordera notamment la préservation de la santé physique et mentale, et l’importance de maintenir l’autonomie des personnes âgées. L'impact du mode de vie en béguinage : comment ce type d’habitat inclusif permet-il de repousser l’âge d’entrée en dépendance ?



Ce moment d'échange doit permettre d'apporter des éclairages nouveaux sur les stratégies à adopter pour favoriser un vieillissement harmonieux.



Cet événement est destiné aux partenaires institutionnels, aux professionnels de santé et aux résidents du béguinage. Pour autant, la conférence sera également retransmise en ligne pour permettre à un public plus large de bénéficier des connaissances partagées par le Dr de Ladoucette.



Situé à Vertefeuille, le Béguinage du Soleil est un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale (API), spécialement conçu pour les seniors autonomes ou en faible perte d’autonomie, désireux de rompre l’isolement et de maintenir ou recréer du lien social.



En tout, vingt-deux appartements (T2 et T3), tous dotés d’une terrasse, modernes et adaptés à l’avancée en âge, restent accessibles grâce à des loyers modérés. Les locataires paient en moyenne 480€ HC pour un T2 et 670€ HC pour un T3.



Le Béguinage du Soleil a ouvert ses portes en juin 2024. A ce jour, quelques appartements sont encore disponibles.







La rédaction vous conseille < > Intégrer le vieillissement dans les politiques publiques (ouvrage collectif) Michel Barnier, senior vétéran de la droite française, prend les rênes de Matignon