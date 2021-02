Les centres d'audioprothèses peuvent rester ouverts après 18h

En cette période de couvre-feu et selon le décret « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire », une liste d’activités autorisées à ouvrir au-delà de 18h a été fixée.



A ce titre, il y figure la catégorie « commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé » à laquelle appartiennent les centres d’audioprothèses.



Naturellement, les patients s’ils sortent après 18h, ne doivent pas oublier de se munir d’une attestation prévoyant « des déplacements... pour l’achat de produits de santé ».



En France, près des trois-quarts (70%) des patients des audioprothésistes sont des seniors de plus de 70 ans. Rappelons que les problèmes auditifs peuvent renforcer l’isolement des ainés qui en ces temps difficiles n’ont pas besoin de souci en plus !



La surdité est aujourd’hui une préoccupation centrale de santé publique. En effet, l’évolution démographique (le vieillissement des populations) prévoit une explosion des besoins dans les prochaines années...



Selon l’OMS, ce sont aujourd’hui près de 278 millions de personnes dans le monde qui présentent une surdité modérée à profonde sur les deux oreilles.