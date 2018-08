Article publié le 23/08/2018 à 04:13 | Lu 165 fois Les bienfaits "santé" du thé vert matcha Tous les amoureux du Japon connaissent le fameux thé vert matcha, cette poudre ultrafine et d’un vert vif qui s’avère être en plus d’être délicieuse, une formidable source d’antioxydants. A consommer en boisson ou en dessert.

Cette poudre de thé vert est omniprésente au Japon. Elle provient du thé tencha ou gyokuro. On la trouve un peu partout dans l’alimentation de nos amis Japonais. En boisson chaude ou froide (le matcha-latte est un délice), mais également dans de nombreux desserts (elle s’associe très bien au cacao), en glace ou dans certains condiments pour son goût « végétal » légèrement amer et pour sa couleur vive.



Pour ceux qui aiment le Japon, ce vert totalement unique est indissociable du Pays du soleil levant. D’aucuns estiment d’ailleurs que le thé matcha (抹茶) serait l’un des secrets des Japonais pour vivre plus longtemps et en meilleur santé !



Plus concrètement ce thé se présente sous la forme d’une poudre verte extrafine qui était utilisée à l’origine, pour la cérémonie du thé. Les fameux samouraïs considéraient même que ce thé si particulier était un médicament !



Sans aller jusque-là, on peut considérer sans exagération que le matcha fait partie des superaliments car contrairement à une infusion traditionnelle, l’intégralité de la feuille de thé (réduite en poudre) est ingérée avec tous ses éléments nutritifs.



Le fait est que le matcha, en plus de la théine présente naturellement dans le thé, s’avère particulièrement riche en catéchine, un antioxydant qui renforce le système immunitaire, prévient le cancer et lutte contre le cholestérol. D’autre part, sa quantité d’antioxydants conserve à la peau son aspect jeune et sain -il évite les rides- et permet le renouvellement des cellules en les préservant du vieillissement.



Le matcha réduit aussi les dégâts sur les membranes cellulaires et sur l’ADN. Enfin, il permet de prévenir les maladies inflammatoires et dégénératives comme la redoutée Alzheimer. Contenant aussi de la théophylline, une forme saine de la caféine, il diffuse une énergie lente sans faire monter le rythme cardiaque. Attention cependant, même si les bienfaits du matcha sur la santé sont avérés, il convient de ne pas en consommer au quotidien afin d’éviter le surdosage en vitamines A, C et E.



Depuis quelques années, ce thé très spécifique du Japon, connait une popularité croissante dans le monde et notamment en Europe où certaines marques françaises en proposent dans leur catalogue. Considéré comme un thé haut de gamme, ses prix peuvent atteindre des sommets pour les plus chers.



Comment préparer un thé matcha ?

1. Verser quelques grammes de poudre de matcha dans un bol.

2. Remplir le bol d'eau bouillante.

3. Battre au fouet spécial à thé matcha en bambou (aussi appelé « chasen »), jusqu’à ce que le mélange devienne un thé mousseux vert jade.









Dans la même rubrique : < > Quand l'alimentation devient votre atout santé (livre) Le golf pour rester en bonne santé