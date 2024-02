Les bienfaits de la danse sur la santé des seniors : le point avec David Issaly, fondateur de DanseTousStyles On le sait, l’activité physique est importante pour rester en forme le plus longtemps possible… Dans ce contexte, David Issaly, professeur de danse et fondateur de DanseTousStyles revient en trois questions sur les bienfaits de l’activité physique adaptée (APA) pour les seniors.







Quels sont les bienfaits de l’activité physique adaptée (APA) pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ?



L'activité physique adaptée (APA) offre de nombreux bienfaits aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Les médecins recommandent de combiner des activités d’aérobie avec des exercices de résistance pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires.



En tant qu'exercice aérobie, la danse est une activité idéale car elle renforce le cœur et les poumons, améliorant ainsi la circulation sanguine.



De plus, la danse peut aider à contrôler la pression artérielle et le taux de cholestérol, des facteurs de risque importants pour les maladies cardiovasculaires. Elle favorise également la perte de poids et la gestion du diabète.



Sur le plan mental, la danse réduit le stress et l'anxiété, favorise la relaxation et améliore l'humeur. Enfin, ce type d’activité sociale favorise les échanges et les interactions, permettant de lutter contre l’isolement social des seniors.





Les pratiques douces et la danse limitent-elles les risques d’apparition de quelles autres maladies ?



Parfois, il est tout aussi efficace de prendre des cours de danse que de prendre un rendez-vous chez le kiné.



Les professeurs de DanseTousStyles ayant fourni des cours de danse en EHPAD ont notamment remarqué une forte amélioration de la motricité et de l’équilibre des résidents, réduisant ainsi les risques de blessures.



Les pratiques douces, comme le yoga et la méditation, réduisent quant à elles, le stress et l'anxiété, aidant ainsi à prévenir les maladies cardiovasculaires et certaines troubles musculo-squelletiques. Elles améliorent également le sommeil et renforcent le système immunitaire.





Comment la danse douce stimule-t-elle la santé mentale des seniors ? (Tai-chi, Aérobie, Yoga, etc.)



La danse douce, comme le tai-chi, l'aérobic et le yoga, stimule la santé mentale des seniors de plusieurs manières.



Elle favorise la libération d'endorphines, améliore la circulation sanguine vers le cerveau, réduit le stress et l'anxiété, favorise la relaxation et la concentration, et renforce le sentiment de bien-être général.



Parfois, grâce aux cours de danse, les seniors retrouvent leur jeunesse à travers leurs souvenirs passés des bal musettes et ginguettes.



De plus, les seniors qui mémorisent des pas de danse travaillent également leur cognition et leur mémoire à court terme. S’adonner régulièrement à ce type d’activité permet de limiter les risques d’apparition de démences liées à l’âge, telles que la maladie d’Alzheimer.



Chez DanseTousStyles, 80% des seniors se réinscrivent aux cours de danse en EHPAD. Lorsqu'ils ont le choix entre différentes activités de loisirs telles que la méditation, la musique ou encore la boxe, plus de 70% optent pour la danse.



Les chiffres impressionnants de réinscription aux cours de danse en EHPAD témoignent de l'attrait et de l'efficacité de cette pratique chez les seniors, soulignant ainsi son importance dans la promotion d'un mode de vie sain et actif.

