Les autonomies planners : un service "flash" spécial confinement

La société Les Autonomie Planners originaire d’Aix en Provence (Bouches-du-Rhône) œuvre au quotidien pour apporter des solutions aux personnes âgées, notamment celles en perte d'autonomie avancée, en leur apportant des conseils, préconisations et accompagnement sur le long terme sous forme de coordination et rendez-vous hebdomadaire en relais des familles. Détails.

Alors que le confinement vient tout juste de démarrer en France, pour au moins quatre semaines, il convient de continuer à s’occuper de nos ainés, parfois même de manière quotidienne. Pour les proches qui ne peuvent pas assurer ce service, il existe des solutions… Parmi elles, Les autonomies planners.



« Nous pouvons nous occuper de mettre en place pour la personne âgée en lien constant avec la famille, les prestations nécessaires pour sa sécurité et son bien être à son domicile. Dans le respect très strict des distanciations sociales et des mesures barrières » assurent les responsables de cette jeune enseigne.



A noter qu’avec cette situation de confinement, l’entreprise a mis en place une version « flash » de son service habituel (crédit d'impôt appliqué) qui peut éviter et retarder l’entrée en maison de retraite d’une personne âgée avec l’intervention de ses employés directement au domicile de l’ainé.



Créé en janvier 2019 à Aix-en-Provence, le métier d’autonomie planner consiste à intervenir et à dresser un diagnostic complet de la situation. L’objectif de cette première opération est, selon Victor Perrazi, fondateur de l’entreprise « de déterminer si le maintien à domicile est possible et souhaitable ».



S’en suit la proposition concrète de solutions personnalisées autour d’un « projet de vie » pour permettre à la personne âgée de vivre heureuse dans les meilleures conditions et rassurer les familles. C’est donc cette intervention qui, en ces temps de confinement, est proposée en « flash », donc en urgence (forfait de 390 euros avec 50% de déduction fiscale).



A noter que l’agence de « Paris-Clamart », premier déploiement du service sur le territoire est opérationnelle à Paris dans le 14ème et 15ème arrondissement et dans 12 communes autour de Clamart (92). A terme, bien évidemment, ce service entend développer son concept à l’échelle nationale, en déployant progressivement des agences dans les principales villes de France.









