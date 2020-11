Article publié le 02/11/2020 à 10:16 | Lu 108 fois Les Vieux Fourneaux, L'oreille bouchée : sortie du tome 6 le 6 novembre 2020





La bande dessinée Les vieux Fourneaux, sortie en 2014 aux éditions Dargaud, a connu un formidable succès en librairie, mais également au cinéma avec son adaptation. Que les fans de ces trois vieux copains se rassurent, le Tome 6 est prévu pour le 6 novembre 2020 (13 euros, 56 pages).





Rappelons que cette série a démarré en 2014 grâce aux éditions Dargaud qui ont pris le risque de commercialiser « une bande dessinée avec des vieux ».



Un pari risqué, mais un pari réussi puisque



Dans cette nouvelle histoire, Mimile invite ses vieux amis à le rejoindre en Guyane pour un séjour mystérieux. Antoine, qui n'a jamais voyagé de sa vie, est ravi. Quant à Pierrot, qui n'a jamais voyagé non plus, il n'a pas l'intention de laisser l'exotisme et l'aventure saper sa proverbiale mauvaise humeur.



Douchés par les pluies tropicales, menacés par les bestioles hostiles de la jungle et enivrés par leurs souvenirs, voilà les trois amis embarqués dans un voyage initiatique qui leur fera découvrir que la fièvre, en Amazonie, n'est pas transmise que par les moustiques.



« Une aventure aux accents écologiques dans le berceau de l'or jaune... » assure l’éditeur sur son site Internet. Encore quelques jours de patience avant de retrouver ces trois vieux copains ! Voici une bande dessinée pas comme les autres. Pas de navettes spatiales, pas de cow-boys solitaires, pas de Gaulois survitaminés, pas d’espions invincibles,… Non, simplement trois vieux copains, trois septuagénaires amis depuis leur plus tendre enfance : Antoine, Emile (Mimile) et Pierrot.Rappelons que cette série a démarré en 2014 grâce aux éditions Dargaud qui ont pris le risque de commercialiser « une bande dessinée avec des vieux ».Un pari risqué, mais un pari réussi puisque Les vieux Fourneaux de Paul Cauuet et Wilfrid Lupano compte d’ores et déjà cinq tomes au compteur et que le 6ème opus est prévu pour cette semaine. Sans compter le long-métrage sorti en 2018 avec Eddy Mitchell, Pierre Richard et Roland Giraud.Dans cette nouvelle histoire, Mimile invite ses vieux amis à le rejoindre en Guyane pour un séjour mystérieux. Antoine, qui n'a jamais voyagé de sa vie, est ravi. Quant à Pierrot, qui n'a jamais voyagé non plus, il n'a pas l'intention de laisser l'exotisme et l'aventure saper sa proverbiale mauvaise humeur.Douchés par les pluies tropicales, menacés par les bestioles hostiles de la jungle et enivrés par leurs souvenirs, voilà les trois amis embarqués dans un voyage initiatique qui leur fera découvrir que la fièvre, en Amazonie, n'est pas transmise que par les moustiques.« Une aventure aux accents écologiques dans le berceau de l'or jaune... » assure l’éditeur sur son site Internet. Encore quelques jours de patience avant de retrouver ces trois vieux copains !









Dans la même rubrique < > Vieillir ensemble : à la découverte des vieux du monde (livre) "Si on savait" aux Bouffes Parisiens : méfiez-vous de votre micro-onde ! ADN, quand la mort d'un grand-père bouleverse l'équilibre familiale, entretien avec Maïwenn