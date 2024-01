Les Thermalies 2024 : le point sur les nouveaux concepts de cures bien-être Depuis plus de 40 ans, le salon Les Thermalies s’impose comme LA référence en matière de santé et de bien-être par l’eau et révèle chaque année les nouveautés et les tendances du secteur. En 2024, ce rendez-vous incontournable du thermalisme, de la thalasso, du spa et du bien-être aura lieu du 25 au 28 janvier 2024 au Carrousel du Louvre à Paris et du 19 au 21 Janvier à la Cité Internationale à Lyon. Le point sur les nouveaux concepts de cures bien-être.











The Purist : le début d’un nouveau cycle du groupe Accor



Le tout premier The Purist Retreat & Spa a ouvert ses portes début décembre 2023, au sein du MGallery de Trouville-sur-Mer, dont les espaces bien-être ont été complètement repensés pour l’occasion. Une destination idéale, pour son air pur et son eau marine.



Bien-être holistique, moderne et durable avec The Purist Retreat & Spa.



The Purist est né d’une envie d’oser l’entre-temps, de stopper le cadran et de rencontrer son naturel. Du besoin de créer un espace où l’on (re)trouve son équilibre. Du besoin de créer de nouvelles habitudes de vie à conserver longtemps.



Pensé pour vous aider à vous reconnecter avec vous-même et à réaligner votre corps et votre esprit, The Purist incite à une nouvelle dynamique, un retour à soi.



Un mode de vie simple et sain, reposant sur 4 piliers fondamentaux du bien-être :

le mouvement : du premier mouvement qu’est la respiration, aux sports les plus intenses, les coachs des Cures Marines ont mis point des programmes qui s’adaptent aux besoins de chacun. Seul ou à plusieurs, en intérieur comme en extérieur, à son rythme, pour un renforcement du corps en profondeur.

Les soins : centrés sur le bien-être holistique. Expériences haute précision sur-mesure qui mêlent techniques ancestrales et technologie de pointe. Le tout prodigué dans des cabines de soins immersives.

Le sommeil : que le Purist aborde selon le rythme circadien. Le Dr Alexandra Dalu, spécialiste en trouble du sommeil et nutrition, propose une approche personnalisée et adaptée pour un sommeil réparateur.

La nutrition : travaillée selon les principes de la cuisine énergétique.

L’Alpinothérapie : la montagne autrement



Concept unique développé et pratiqué exclusivement par Grandes Rousses Hotel & Spa à l’Alpe d’Huez, l’Alpinothérapie vous invite à vivre une expérience de bien-être à la découverte des vertus de la montagne.



Le Spa des Alpes : ressourcement et bien-être au cœur de l’Alpe d’Huez



Le Spa des Alpes, écrin tout de bois et de pierre vêtu, situé au Grandes Rousses Hôtel & Spa offre un moment hors du temps. Avec ses 350 m2, ses sept salles de soins, le spa invite à profiter de chaque espace suivant les principes de l’Alpinothérapie.



C’est à 1.830 mètres d’altitude, au cœur de l’Alpe d’Huez, qu’a été imaginée cette méthode. Un concept exclusif qui s’inspire des pratiques bien connues de la thalassothérapie à la mer, appliquées à la montagne.



Celle-ci capitalise sur cinq éléments fondamentaux : l’altitude, le froid, la lumière, les minéraux et les plantes. Forte d’un territoire où foisonnent flore et minéraux, elle s’inspire des ressources naturelles de l’Oisans pour vous proposer une expérience de bien-être qui se veut « unique ».



Combinées à des activités physiques et spirituelles dans les alpages de l’Alpe d’Huez pour une reconnexion à la nature et à des thérapies corporelles incluant massage, oligothérapie et cryothérapie,

permettant de décupler les vertus d’un séjour à la montagne.



Les soins ressourcent le corps et l’esprit grâce à la richesse de la nature environnante. Le sauna avec vue sur les massifs, le hammam grotte, les douches à expériences et le bassin sensoriel vous invitent à vivre un moment de plénitude totale.



Le bar à bain et sa somptueuse baignoire en cuivre, une matière réputée pour ses vertus conductrices. Une invitation à découvrir la montagne autrement, du corps à l’esprit en passant par les papilles.





La montagne de la terre à l’assiette



Décuplez d’autre part, les bienfaits de l’Alpinothérapie grâce à une alimentation basée sur la richesse des filières locales à la Ferme d’Hubert, située au Grandes Rousses Hotel & Spa. Sa cuisine alpine invite à vivre une balade culinaire autour des végétaux sauvages cueillis quotidiennement dans l’Oisans.



Celle-ci s’inscrit dans une démarche durable et locavore en s’inspirant de la nature et des saisons où jardins et potagers, lacs et rivières, pâturages et prairies invitent à une balade initiatique.





Sublio Hyperionic activator pro ou le pouvoir de décupler le soin cosmétique



Sublio France, une formule unique qui permet d’hydrater, lisser, réparer (même les peaux atopiques), rajeunir... en trois jours, sera présent au Salon Les Thermalies pour dévoiler en avant-première sa dernière innovation cosmétique à visée thérapeutique, Sublio Hyperionic Activator Pro.



Une avancée exceptionnelle dans le domaine de la beauté et du bien-être. Une création qui fusionne E-technologie et biologie pour offrir une réelle avancée dans le domaine du rajeunissement cutané.



Ce dispositif, conçu à destination des professionnels de la santé/beauté, marque une nouvelle ère dans la performance du soin Hydrothérapeutique.



Il booste les soins thermaux en potentialisant, par exemple, très largement les bénéfices des enveloppements dispensés aux curistes par la maximisation de la pénétration cutanée en masse et en profondeur des oligoéléments.



Sublio France, technologie révolutionnaire d'Hyperionisation des eaux, s’annonce « largement reconnue pour ses résultats spectaculaires dans la réparation et le rajeunissement de la peau ». Souvent qualifié de « Sublimateur d’eau », cela offre des qualités de régénération exceptionnelles pour le corps, la peau et les cheveux.





La E-biotechnologie Sublio atteint deux objectifs essentiels :

prodiguer des bienfaits cosméto-thérapeutiques qui régénèrent les fonctions vitales de la peau en la rajeunissant visiblement ;

assurer la résorption très probante de l’ensemble des pathologies cutanées. De façon générale, les rides et les ridules se comblent spectaculairement, la peau se lisse, s’uniformise et cicatrise très rapidement.

Cette technique est utilisée entre autres dans le cadre des Thermes de Balaruc Les Bains.





Nancy Thermal : le nouveau lieu du bien-être



Ouvert depuis le printemps 2023, ce nouveau centre renoue avec le passé thermal de Nancy. Les élégantes colonnes et la piscine ronde rappellent l’ancien établissement construit en 1914 mais resté inachevé depuis.



Aujourd’hui, composé de 3 espaces : Santé, Aquasport et Spa Thermal, ce sont 20.000 m2 dédiés au bien-être avec différentes formules de soins, des cures et mini-cures santé en rhumatologie et bien-être.



Nancy Thermal se compose de 4 espaces :

Un espace santé qui accueille les curistes pour le traitement des pathologies chroniques et affections rhumathologiques. Un espace aquasport pour la pratique de nombreux sports (fitness, cardiotraining), deux bassins de 50 mètres intérieurs et extérieurs et des équipements ludiques pour toute la famille. Un spa thermal, véritable bulle de bien-être composé de bassins intérieurs et extérieurs, jets hydromassants, piscine, espaces Wellness avec sauna, hammam, solarium, grotte musicale et institut de soins. Et enfin, une résidence Villa thermale de 76 hébergements. Outre les cures thermales conventionnées en rhumatologie de 3 semaines ou d'une journée (3 soins), Nancy Thermal propose 3 programmes complémentaires pour renforcer les bienfaits de la cure: mieux bouger, arthrose des mains, fibromyalgie, vivre avec ses douleurs. Les Thermes disposent également de mini-cures santé de 6 jours adaptées aux personnes actives. Au programme : 21 soins thermaux d’hydrothérapie et des massages sous eau thermale.



La journée thermale condensée de la cure conventionnée en rhumatologie. Elle permet de

tester, 3 soins thermaux et de profiter d’un accès à l’espace Bien-être.





Enfin, 3 mini-cures thématiques bien-être

Mini-cure "Nancy Thermal Expérience", une semaine pour faire le plein d'énergie.

Mini-cure "Détente thermale" contre les mauvaises habitudes corporelles et posturales, pour apprendre pendant 6 jours les bons mouvements au quotidien.

