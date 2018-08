Article publié le 17/08/2018 à 02:24 | Lu 252 fois Les Seignors : quand la BD entre en maison de retraite... participative Les éditions Bamboo, spécialisées dans les « BD qui vous ressemblent » publient Les Seignors de Richez, Sti et Juan. Une histoire qui met en scène des anciens qui vivent dans une maison de retraite amicale et participative. Quand la bande dessinée entre en établissement.

Alors que les thématiques personnes âgées deviennent de plus en plus fréquentes en littérature, les anciens restent encore peu présents dans l’univers de la bande dessinée, à part, bien évidemment, Les vieux fourneaux qui ont même donné lieu à la réalisation d’un long-métrage qui sortira prochainement sur les écrans français.



Bamboo Editions, qui se revendique comme une maison d’édition de « BD qui vous ressemblent » publie Les Seignors, avec au scénario Richez et Sti et au dessin, Juan. L’histoire met en scène un groupe de personnes âgées, des copains de toujours, qui n’ont aucune envie de finir leur vie dans une maison de retraite.



Ils décident alors de s’offrir un petit château dans lequel ils vont tous emménager afin de vivre leurs vieux jours comme ils l’entendent. Avec humour, mais aussi avec clairvoyance, cette bande dessinée aborde une thématique encore jamais traitée en BD, et pour cause, même dans la « vraie vie », ce concept reste relativement nouveau : il s’agit de l’habitat participatif des ainés.



Les Seignors, Tome 1, Vers l’infini et l’au-delà, Bamboo Édition, 10,95 €











