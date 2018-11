Article publié le 21/11/2018 à 03:03 | Lu 112 fois Les Rolling Stones, près de 300 ans à eux 4, repartent en tournée au printemps prochain Ils sont proprement increvables ! En effet, les Rolling Stones, 296 ans à eux quatre, viennent d’annoncer une nouvelle tournée aux Etats-Unis au printemps 2019. Les papys du rock « on the road again ». Pour notre plus grand plaisir.





Ensemble,



Une bonne occasion de retrouver en « live », les meilleurs titres du groupe qui se produira dans des stades : de Paint black à Satisfaction en passant par You can’t always get what you want. Pour ceux qui se sentent d’attaque -et qui en ont les moyens-, les places seront en vente à partir du 28 novembre prochain.



Entre 2017 et 2018 déjà, les Stones s’étaient produits dans une tournée des stades d’Europe intitulée le No Filter. Quand on vous dit que les seniors d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes que ceux d’hier ! Le fait est que tous ces septuagénaires véhiculent une image du senior, plus « hype », plus « cool », plus « dans le vent »… C’est quatre là ne semblent pas près de s’arrêter. Pourtant, ils ont d’ores et déjà largement dépassé l’âge légal de la retraite ! Mick Jagger et Keith Richards ont le même âge, 74 ans. Ron Wood est le « benjamin » du groupe à 71 ans quand le très chic et très dandy Charlie Watts est l’ainé avec ses 77 printemps.Ensemble, les Stones vont reprendre la route pour une nouvelle tournée américaine au printemps prochain. En effet, à partir du 20 avril 2019, ils vont entamer une série de dates qui va les mener de Miami à Philadelphie, en passant par Jacksonville, Houston, Seattle, Washington ou encore Chicago, dernière date de cette tournée qui doit se terminer le 21 juin.Une bonne occasion de retrouver en « live », les meilleurs titres du groupe qui se produira dans des stades : de Paint black à Satisfaction en passant par You can’t always get what you want. Pour ceux qui se sentent d’attaque -et qui en ont les moyens-, les places seront en vente à partir du 28 novembre prochain.Entre 2017 et 2018 déjà, les Stones s’étaient produits dans une tournée des stades d’Europe intitulée le No Filter. Quand on vous dit que les seniors d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes que ceux d’hier ! Le fait est que tous ces septuagénaires véhiculent une image du senior, plus « hype », plus « cool », plus « dans le vent »…











Dans la même rubrique : < > "Un jour tu vieilliras..." un film social sur l'accompagnement des ainés La vie et les jours, propos sur la vieillesse d'Enzo Bianchi (livre)