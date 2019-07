Article publié le 29/07/2019 à 02:03 | Lu 21 fois Les Oldmojis, une autre façon de lutter contre l'âgisme La société APEF, spécialisée dans les services d’aide à la personne, a lancé il y a quelques semaines une campagne originale, visant à lutter contre l’âgisme en créant une quarantaine d’émojis seniors : les Oldmojis.

On le sait, notre société vieillit. De fait, en 2050, la France comptera au sein de sa population, un tiers de 60 ans et ils seront deux milliards dans le monde contre 600 millions actuellement ! Dans ce contexte, on comprend l’importance de lutter contre l’âgisme, contre ce rejet de l’âge et des personnes âgées.



Une réalité dans les sociétés développées -notamment la France- où les « vieux » sont rarement pris en compte, peu respectées quand ce n’est pas pire ; quand ces personnes âgées sont maltraitées, malmenées voire même brutalisées…



Comme le rappelle fort justement le communiqué de l’APEF, les seniors auraient tous « les mêmes envies, les mêmes modes de vie, les mêmes habitudes et les mêmes façons de penser. Dans les publicités, on traque les rides, perçues comme anormales. Passé la cinquantaine, les salariés seraient moins performants, incapables de s’adapter au changement, démotivés ». La liste des poncifs est longue, très longue.



Et l’entreprise de poursuivre : « il est donc grand temps de rappeler que les plus de 55 ans sont avant tout des personnes responsables, ayant chacune leur individualité propre et l’envie de vivre pleinement les années qui leur restent. Lutter contre l’âgisme c’est contribuer à casser ces stéréotypes. C’est admettre qu’il existe une très grande diversité de personnes âgées et de situation de vie ».



Alors que les deux-tiers (65%) des plus de 50 ans utilisent régulièrement des émojis (ces petites vignettes que l’on trouve sur nos téléphones pour montrer des émotions et décrire une activité), aucun ne les représente -véritablement- dans leur diversité. Il existe de base, deux ou trois émojis seniors, mais ils restent très rares.



APEF a donc vu -et bien vu- dans ce manque, un moyen original et pertinent de sensibiliser la société au problème de l’âgisme et créé les « oldmojis ». Ces émoticons représentent des seniors dînant au restaurant, faisant la fête, à vélo ou sur un skate ! En tout, plus de 40 pictos, qui évoquent la vie de nos aînés sans les stigmatiser !











