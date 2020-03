Les Jardins d'Arcadie : une nouvelle résidence au Mans

Alternative à la maison de retraite et solution d’hébergement entre le domicile et les structures médicalisées, cette nouvelle résidence Les Jardins d’Arcadie d’Amiens, comme les autres d’ailleurs, a pour ambition d’offrir aux personnes âgées autonomes et semi- autonomes un domicile mieux adapté à leur âge.



Sur le site de l’Etoile, à l’emplacement d’un ancien couvent du 19ème siècle, au centre-ville du Mans, la résidence invite à un quotidien aussi serein que facile. La place des Jacobins, le Jardin des Plantes et la Place de la République sont accessibles à pied, tout comme l’essentiel des commerces, des espaces de loisirs et des transports.



Les 98 appartements, modernes et lumineux, sont spécialement adaptés à la vie des seniors et à leurs besoins présents et futurs. Ils sont loués meublés mais chacun peut emménager avec ses propres meubles pour recréer un intérieur à son image.



Ces logements proposent une cuisine équipée fonctionnelle, des placards aménagés, une salle d’eau avec douche à l’italienne et barre de maintien et des volets roulants électriques avec commande centralisée.



La culture est aussi présente grâce aux différentes sorties organisées par les équipes de la résidence. Les locataires peuvent donc profiter des musées, du théâtre, de la médiathèque tout au long de l’année en fonction des activités.



Avec des services incluent dans le forfait hébergement comme la conciergerie, la présence du personnel 24h/24, le service de coordination ou encore les animations, cette nouvelle résidence se veut un lieu plein de vie où règnent sérénité, autonomie et liberté.



Et pour se libérer des contraintes du quotidien, chaque résident a la liberté de choisir, au gré de ses envies, des prestations parmi les services proposés à la carte : restauration, services à la personnes, sorties et animations spécifiques, espace beauté, service de blanchisserie.



Le restaurant, le salon, la bibliothèque et l’espace multimédia seront aussi des lieux propices aux rencontres. Des échanges intergénérationnels et différents partenariats avec la vie associative locale seront organisés pour donner, aux non-résidents de la région, la possibilité de découvrir les activités et d’y participer.



Chaque appartement est doté de la solution numérique -DIANE– qui permet d’accéder simplement à une plateforme de services depuis une tablette. Cette technologie innovante et très accessible a été développée pour faciliter et sécuriser le quotidien des résidents tout en leur offrant la possibilité de maintenir un lien précieux avec leurs proches.



Depuis la tablette, les résidents peuvent appeler en visiophonie, regarder leurs photos, recevoir et envoyer des messages, régler les éclairages, gérer les volets roulants, consulter l’offre de restauration, prendre connaissance des informations de la résidence (animations, services) et se divertir en écoutant de la radio ou en jouant à différents jeux.



Pour information, ces résidences proposent aussi une option « court séjour », un format idéal pour quelques jours de convalescence ou pour prendre des vacances ou du repos. Cette solution permet de profiter d’un appartement prêt à vivre et de bénéficier au quotidien de tous les services de la résidence. C’est aussi un bon moyen de vérifier que l’on apprécie le concept avant de s’y installer…



Avec 37 résidences fin 2019, Les Jardins d’Arcadie prévoient la réalisation d’une quarantaine de nouvelles résidences à l’horizon 2023. En 2014, la société a signé un partenariat stratégique avec le Groupe Bouygues Immobilier, qui s’est traduit par une prise de participation de 40% dans le capital et par la constitution de structures communes pour la réalisation de nouvelles opérations de promotion immobilière.



Résidence Les Jardins d’Arcadie

24 bis rue Albert Maignan

72 000 Le Mans

Tél. : 0800 000 797



Exemples de tarifs TTC pour une redevance mensuelle en séjour permanent

T1, à partir de 820 €

T1 bis, à partir de 1 080 €

T2, partir de 1 232 €

T3, à partir de 1 600 €