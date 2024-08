Les Foires aux vins : tout savoir sur le millésime 2024 Faire de la place dans les rayons et dans les chais. Les foires aux vins annuelles participent chaque année à un allègement des millésimes conservés en cave. Toutes les grandes enseignes de la grande distribution organisent, dès le début du mois de septembre, leur foire aux vins. Le point sur cet évènement de la rentrée.



Curieusement cette année, si les vins de Bordeaux affichent encore une présence forte, on note avec attention la présence de vins rosés (alors que ce n’est pas vraiment la saison pour les acheter).



Bien sûr comme cela devient désormais la règle, les vins en appellation Bourgogne se font encore rare.



Comme chaque année, la période des foires aux vins s’étend du tout début du mois de septembre jusqu’au milieu du mois d’octobre.



Comme chaque année les producteurs essaient de mettre leurs produits en avant par des innovations marketing.



Des noms de cuvée originaux et provocants comme « Grosse Truffe » chez Intermarché, des étiquettes au graphisme recherché, des médailles d’or au Concours Général Agricole : chaque année l’originalité répond présent.



Mais en cette rentrée 2024, on assiste à une rupture avec un vin de Bordeaux présenté dans une bouteille de type « bourguignonne » vue chez Auchan. D’autres affichent leur vinification dans leur nom avec la cuvée « Sans souffre ajouté » chez Biocoop.





Les grandes dates des foires aux vins 2024.



Du 3 au 15 septembre, c’est l’enseigne Casino qui ouvre le bal avec un choix de 200 vins dont 65% de rouge et, fait remarquable, trois vins des Hospices de Beaune qu’il ne faudra pas manquer. Les Bordeaux sont omniprésents avec une offre de 32 grands crus et seconds vins. Un prix de vente moyen de 9,55€.



Dès le 6 septembre, c’est au tour du discounter Lidl d’ouvrir ses rayons aux amateurs. Comme à l’habitude, il faut souligner la montée en gamme des vins proposés par Lidl avec notamment les vins de la galaxie Bernard Magrez ainsi que des vins médaillés au Concours Général Agricole.



Chez Bernard Magrez nous avons retenu deux vins. Un Saint-Emilion Grand Cru : le Château Fombrauge 2022 proposé à 28,50€ et un Côtes du Roussillon AOP : le « Si mon père savait » à 5,99€. Ce dernier vin est proposé uniquement sur le site lidl-vins.fr.



A retenir également le Château de Carolle 2020. Un grave AOP qui bénéficie d’une médaille d’or du Concours général agricole de Paris 2023. 7,49€ la flacon.



Le 10 septembre, ce sont les enseignes Auchan Super et Intermarché qui attendent les amateurs. Auchan se distingue avec quelques jolis Bourgogne comme ce Fixin 2022 et surtout, ces Bordeaux de chez Chauvet présentés en bouteilles « bourguignonnes ».



Il s’agit de mono cépages en malbec et en petit verdot. L’un comme l’autre étant en AOP HVE et disponibles au prix de 6,50€ le flacon. A noter également chez Auchan, un Menetou Salon Les Envolées du domaine Antoine de la Farge à 10,50€. Du 10/09/ au 29/09 en supermarché et du 24/09 au 7/19 en hypermarché. (PHOTO N°2 : Du bordeaux en flacon de bourgogne)



Du 10 au 29 septembre, voilà les dates d’ Intermarché . Derrière des chiffres impressionnants (1.777 références, 325 appellations, 1.280 vins à moins de 15€, 683 vins en bio, HVE, etc.), l’offre d’Intermarché reste très classique et l’on retiendra un AOP Cahors 2022 baptisé Grosse Truffe du domaine Baldès. Un nom de cépage qui claque et dont on se souviendra facilement. Produit en HVE, il est vendu 5,95€.



Du 13 au 29 septembre, c’est une enseigne très parisienne qui tient salon. Monoprix propose en effet chaque année quelques belles références. Précisons que la disparité entre les différents magasins ne permet pas d’établir un panorama précis.



Du 16 au 29 septembre, c’est l’enseigne de proximité Franprix qui affichera ses promotions sur une liste de 62 vins avec des prix de 3,80€ à 18,20€. L’avantage de Franprix : être en bas de chez soi.



Le 19 septembre débutera la foire aux vins de Biocoop et cela jusqu’au 14 octobre. Un délai suffisant qui laisse le temps de découvrir ces gammes de vins bio. Enseigne de proximité Biocoop rassemble cette année, 65 cuvées dont 54% de vins rouges.



En toute logique l’intégralité des vins proposés sont bio dont 46% en biodynamie. 54% des cépages sont affichés à moins de 10€. C’est dans cette limite que nous avons sélectionné un Côte du Rhône Cairanne rouge.



Ce coup de cœur affiche ses convictions en arborant le nom de Sans sulfite ajouté. Il s’agit d’un vin de la cave coopérative de Cairanne qui existe depuis 1929. Un vin à découvrir. 9,30€.



Aldi se différencie de ses concurrents. Offrir des prix attractifs tout au long de l’année, voilà le credo de l’enseigne discount. A l’occasion de la période des foires aux vins, Aldi présente une nouvelle segmentation de son offre.



Les amateurs trouveront ainsi des propositions par tranche d’âge. A chacun son flacon voilà l’idée. Pour les jeunes de 20 ans, c’est la gamme Explorateur dont les prix ne dépassent pas les 3,99€. Cela induit des vins de France où l’image est primordiale.



Les trentenaires restent aussi dans une tranche de prix particulièrement contenus avec des vins pour l’Apéro entre amis. Un rosé d’Anjou à 2,69€, un blanc à 3,69€ et un beaujolais village rouge à 5,49€, voilà une offre simple et économique.



Quarante ans, un âge ou les goûts s’affirment avec une demande plus ciblée. Quatre vins constituent cette offre dont le plus cher est à 10,99€ pour un Saint Emilion grand cru le Château Larguet et 6,99€ pour un excellent muscat Beaume de Venise blanc.



Enfin, les quinquagénaires bénéficient d’une sélection plus affinée où l’on trouve notamment un Crozes Hermitage à 8,99€ et un Gewurztraminer grand cru à 7,99€. Là encore, les prix sont les facteurs déterminants des sélections de l’enseigne Aldi.



Au fil du mois de septembre les amateurs de jolis flacons pourront certainement trouver leur bonheur à condition souvent d’être dans les premiers. En effet, bien souvent les belles occasions sont proposées en quantité limitée et il ne faudra pas réfléchir trop longtemps avant de constituer sa cave.





Joel Chassaing-Cuvillier





