Article publié le 10/09/2018 à 01:00 | Lu 583 fois Les Comptoirs de la Bio lancent leur Foire aux vins Depuis le 27 août et jusqu’au 29 septembre prochain, les Comptoirs de la Bio, réseau français de magasins bio indépendants, célèbreront leur Foire aux Vins 2018. En effet, l’enseigne a souhaité mettre à l’honneur le travail de vignerons indépendants qui, dans la plus pure tradition viticole, élèvent des vins de grande qualité en total respect avec la nature.

Pour ce faire, les Comptoirs de la Bio ont sélectionné plus de 60 vins bios, biodynamiques, naturels issus des plus grandes régions viticoles de France et d’Italie. Fort de leur engagement en faveur du bio pour tous, le réseau bio s’est employé à proposer les meilleures références au meilleur prix.



Rigoureuse dans sa sélection, l’enseigne a porté son choix sur des vins français et un vin italien reflétant un terroir et le travail de vignerons respectueux de leur terre.



Les Comptoirs de la Bio entendent ainsi faciliter l’accès à l’univers du vin, souvent marqué par une image très élitiste, en proposant des désignations de qualité pour tous les budgets et en conseillant ses clients au plus près de leurs envies.



L’enseigne démontre une nouvelle fois sa volonté de proposer un choix juste et de qualité à tous les consommateurs grâce à une offre de vins allant de 2,99 euros à 22,30 euros.



La Foire aux vins est toujours l’occasion de faire découvrir de nombreuses références de vins récompensés, issus de l’agriculture biologique grâce à une démarche d’accompagnement des vignerons.



Choisies pour leur qualité et leur originalité, ces références invitent au voyage parmi les régions viticoles françaises Loire, Bordeaux, Bourgogne, Sud-Ouest, Languedoc-Roussillon, Alsace ou Provence. L’occasion pour tous les consommateurs de se faire plaisir en s’offrant des vins respectueux de l’environnement.











