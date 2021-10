Article publié le 27/10/2021 à 09:02 | Lu 119 fois Les Bastides de Lardenne : nouvelle résidence-services seniors Ovelia





Les Bastides de Lardenne, vingtième adresse Ovelia en France, a ouvert ses portes le 11 octobre dernier à Toulouse (31) dans le sud-ouest. Cette résidence pour seniors autonomes propose à la location 138 appartements du T1 au T3 dans un quartier calme et résidentiel.

Le groupe Ovelia, une filiale de Vinci Immobilier a donc ouvert sa vingtième résidence services pour seniors à Toulouse (la 3ème dans cette ville où elle avait ouvert sa première structure il y a dix ans) dans la Haute-Garonne.



Située dans un quartier calme et résidentiel, selon le promoteur (c’est important pour ce type de structure), cette nouvelle structure propose 138 appartements du T1 au T3 ainsi que de nombreux espaces communs dédiés au bien-être et des services destinés à simplifier le quotidien des résidents.



On retrouve le fameux triptyque qui vise à rassurer les locataires : sécurité, confort et convivialité. Comme toujours dans ce genre d’habitat, les logements (avec balcons) sont entièrement adaptés aux gestes du quotidien et sont tous disponibles à la location. Ils proposent bien évidemment, cuisine et salle d’eau équipées, de même que de nombreux rangements et un dispositif d’appel d’urgence.



Autre point important : les résidents ont accès à une piscine intérieure chauffée, une médiathèque ou encore, un salon de coiffure et un espace fitness. Un restaurant avec terrasse propose également des repas élaborés sur place à partir de produits frais et une salle à manger privative permet aux résidents de recevoir leurs proches.



Côté services, cette résidence propose un accueil ouvert 7j/7, une présence 24h/24, ainsi que des animations quotidiennes et variées accessibles gratuitement (cours d’aquagym, ateliers créatifs, sorties culturelles, quizz…).



A Toulouse, le promoteur marque ses dix ans d’existence. Ovelia exploite déjà deux autres résidences à Toulouse, « Les Balcons des Minimes » et « Les Jardins d’Isaure ».









Dans la même rubrique < > Le maire peut-il exiger l'évacuation de déchets sur une propriété ? France Béguinages : pour un modèle d'habitat inclusif au service du bien-viellir Senioriales : inauguration d'une résidence services seniors "high-tech" dans le Val d'Oise