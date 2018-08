Le téléphone fixe classique est appelé à disparaître...

Pour les générations de jeunes d’adultes, cette information n’a probablement aucun impact. En revanche, pour les personnes âgées, la disparation du téléphone fixe classique peut s’avérer extrêmement importante.



En effet, les ainés -surtout en province- restent en grande majorité équipés d’anciens téléphones (ceux de France Télécom avec ligne de type RTC*). Des appareils qui, de surcroit, leurs permettent de rester en lien avec leurs proches et l’extérieur.



Or, il faut savoir que d’ici 2023, ces téléphones commenceront à disparaitre de notre environnement et de nos logements. On estime que cela représente encore actuellement une dizaine de millions de personnes : un chiffre loin d’être négligeable et qui concerne très probablement de très nombreuses personnes âgées.



Bon il reste encore du temps pour s’équiper, mais les ainés vont devoir s’équiper (comme tout le monde) d’une box afin de rester connectés avec le monde.



*Réseau téléphonique commuté