Le surmatelas : l'allié du confort du quotidien Trouver un matelas adapté à nos besoins de confort et à nos pathologies se révèle souvent être un parcours du combattant pour nombre d’entre nous. Il arrive que l’on se trompe dans notre choix ou bien, que le confort que nous apporte notre matelas ne suffise plus. C’est là que le surmatelas de confort peut être la solution miracle.







Tout d’abord, qu’est-ce qu’un surmatelas et quel est son utilité ?

Un surmatelas est une épaisseur de confort que l'on place sur le matelas pour améliorer la qualité du couchage.



Il est conçu pour offrir une couche supplémentaire afin d’améliorer la qualité de sommeil. Les surmatelas de confort sont généralement fabriqués à partir de matériaux tels que la mousse à mémoire de forme, le latex, la plume ou le duvet ou autres matériaux rembourrés.



Le surmatelas de confort, la société bretonne Bdreams en a fait son cœur de métier depuis plus de dix ans ; et, ils en commercialisent partout en France.



Voici quelques conseils pour vous aider à choisir le surmatelas le plus adapté :

1. Le degré de fermeté : ce choix va dépendre du confort procuré par votre matelas, si celui-ci est ferme voir très ferme, un surmatelas moelleux en mousse ou en duvet sera idéal ; pour un matelas mi-ferme, le latex ou la mémoire de forme apportera soutien et enveloppement et enfin, pour un matelas trop moelleux ou vieillissant, optez pour un surmatelas en mousse ferme.



2. Son épaisseur : les surmatelas sont disponibles dans différentes épaisseurs. Sachez qu’en dessous de 5 cm, vous perdez l’utilité du surmatelas, donc optez plutôt pour un surmatelas qui dépasse les 6 cm d’épaisseur. En revanche, une épaisseur supérieure à 8cm est rarement recommandée car vous risquez de vous y enfoncer et de rencontrer des difficultés pour sortir du lit.



3. Les matériaux utilisés : les surmatelas sont fabriqués à partir de différents matériaux, tels que la mousse à mémoire de forme, le latex, la mousse Haute Résilience, la plume, etc. La mousse à mémoire de forme est souvent appréciée lorsque l’on souffre de maux de dos ; elle a la capacité d’épouser les contours du corps et donc, de réduire les points de pression.



4. L’entretien : les enveloppes de surmatelas Bdreams sont déhoussables et lavables en machine, il est donc facile de l’entretenir face aux divers accidents de la nuit.



5. Le budget : comptez entre 179 € et 319 € (hors promotion) en fonction de la dimension et du modèle choisi.



Le surmatelas est donc devenu un élément phare pour toute literie de qualité : très pratique et économique, c’est une excellente solution pour améliorer le confort de votre couchage.



Vous avez désormais toutes les informations et spécificités à connaitre sur le surmatelas de confort. Vous pouvez faire votre choix de composition, de confort et de dimension.



Si vous n’arrivez pas à choisir le surmatelas adapté à vos besoins, contactez le service client du vendeur, ils sauront vous guider et ainsi, changer vos nuits !



