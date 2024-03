Le sommeil chez les seniors : faites la différence avec un matelas à mémoire de forme Les seniors sont particulièrement susceptibles de souffrir des troubles du sommeil et douleurs physiques nocturnes. C’est pourquoi le choix du matelas revêt une importance capitale ! Le matelas mémoire de forme s'adapte à toute sorte de morphologie et vous procure une meilleure qualité de sommeil. Découvrons ensemble les avantages de ce type de literie.







Qu'est-ce qu'un matelas mémoire de forme ?

Un



Il doit ce pouvoir à la mousse viscoélastique thermosensible dont il est composé. Lorsque vous vous allongez sur un matelas mémoire de forme, votre chaleur corporelle assouplit la mousse qui se moule à votre morphologie. Si vous changez de position, le matelas retrouve sa forme originale.



Quels sont les avantages d'un matelas mémoire de forme pour les seniors ?

Un bon alignement de la colonne vertébrale

Avec l'âge, les disques intervertébraux peuvent s'affaiblir et s'aplatir, ce qui rend la colonne vertébrale moins flexible.



De nombreux seniors souffrent d'arthrite, d'ostéoporose ou de sténose spinale, qui peuvent toutes contribuer à des douleurs dorsales et à une mauvaise qualité de sommeil.



Le matelas à mémoire de forme est conçu pour s'adapter à la forme naturelle du corps. Il procure un soutien optimal pour les courbes naturelles du dos, du cou et des hanches. Ce soutien peut, non seulement réduire la douleur et l'inconfort pendant la nuit, mais aussi contribuer à prévenir les problèmes de colonne vertébrale à long terme.



Amélioration de la circulation sanguine

Par ailleurs, les seniors sont souvent plus susceptibles de souffrir de problèmes circulatoires tels que varices, thrombose veineuse et neuropathie périphérique. Une mauvaise circulation sanguine pendant la nuit peut non seulement perturber le sommeil, mais aussi augmenter le risque de complications.



Le matelas à mémoire de forme minimise la pression sur les zones sensibles telles que les hanches, les épaules et le dos. Cette répartition de poids favorise une meilleure circulation sanguine pendant la nuit.



Réduction des torticolis et raideurs matinales

Les torticolis et les raideurs matinales sont souvent le résultat d'une mauvaise posture pendant le sommeil. Si le matelas ne soutient pas correctement la colonne vertébrale, le cou et les épaules, cela peut entraîner une tension musculaire et des douleurs articulaires, particulièrement pour les seniors. Un matelas à mémoire vous aide à prévenir ces douleurs et améliore la qualité de votre sommeil.



Amélioration des troubles du sommeil

Les troubles du sommeil, tels que l'insomnie, les réveils nocturnes et le sommeil agité, sont fréquents chez les seniors. A long terme, cela entraîner de la fatigue diurne, de l'irritabilité, une diminution de la concentration et un risque de maladies chroniques.



En réduisant les points de pression, le matelas mémoire de forme vous procure un sommeil paisible et ininterrompu.



Prévention des escarres

Pour les personnes alitées, l'utilisation d'un matelas mémoire de forme peut contribuer à prévenir l'apparition d’escarres. Ces lésions cutanées surviennent lorsque la peau reste trop longtemps en contact avec un support dur. Un matelas mémoire de forme vous aide à prévenir ces problèmes tout en profitant d’un sommeil réparateur.



Choisir le bon matelas mémoire de forme : critères à considérer

Choisir le bon matelas mémoire de forme nécessite de prendre en compte plusieurs critères :

La densité

La densité de la mousse détermine la fermeté du matelas. Pour un soutien optimal, optez pour une densité comprise entre 40 et 85 kg/m³.



L’épaisseur

Un matelas trop mince risque de ne pas offrir suffisamment de soutien, alors qu'un matelas trop épais peut être difficile à utiliser pour les personnes ayant des difficultés motrices.



Le prix

N'oubliez pas non plus le budget ! Veillez à choisir des Un matelas memoire de forme , comme son nom l'indique, est un matelas conçu pour épouser les contours du corps.Il doit ce pouvoir à la mousse viscoélastique thermosensible dont il est composé. Lorsque vous vous allongez sur un matelas mémoire de forme, votre chaleur corporelle assouplit la mousse qui se moule à votre morphologie. Si vous changez de position, le matelas retrouve sa forme originale.Avec l'âge, les disques intervertébraux peuvent s'affaiblir et s'aplatir, ce qui rend la colonne vertébrale moins flexible.De nombreux seniors souffrent d'arthrite, d'ostéoporose ou de sténose spinale, qui peuvent toutes contribuer à des douleurs dorsales et à une mauvaise qualité de sommeil.Le matelas à mémoire de forme est conçu pour s'adapter à la forme naturelle du corps. Il procure un soutien optimal pour les courbes naturelles du dos, du cou et des hanches. Ce soutien peut, non seulement réduire la douleur et l'inconfort pendant la nuit, mais aussi contribuer à prévenir les problèmes de colonne vertébrale à long terme.Par ailleurs, les seniors sont souvent plus susceptibles de souffrir de problèmes circulatoires tels que varices, thrombose veineuse et neuropathie périphérique. Une mauvaise circulation sanguine pendant la nuit peut non seulement perturber le sommeil, mais aussi augmenter le risque de complications.Le matelas à mémoire de forme minimise la pression sur les zones sensibles telles que les hanches, les épaules et le dos. Cette répartition de poids favorise une meilleure circulation sanguine pendant la nuit.Les torticolis et les raideurs matinales sont souvent le résultat d'une mauvaise posture pendant le sommeil. Si le matelas ne soutient pas correctement la colonne vertébrale, le cou et les épaules, cela peut entraîner une tension musculaire et des douleurs articulaires, particulièrement pour les seniors. Un matelas à mémoire vous aide à prévenir ces douleurs et améliore la qualité de votre sommeil.Les troubles du sommeil, tels que l'insomnie, les réveils nocturnes et le sommeil agité, sont fréquents chez les seniors. A long terme, cela entraîner de la fatigue diurne, de l'irritabilité, une diminution de la concentration et un risque de maladies chroniques.En réduisant les points de pression, le matelas mémoire de forme vous procure un sommeil paisible et ininterrompu.Pour les personnes alitées, l'utilisation d'un matelas mémoire de forme peut contribuer à prévenir l'apparition d’escarres. Ces lésions cutanées surviennent lorsque la peau reste trop longtemps en contact avec un support dur. Un matelas mémoire de forme vous aide à prévenir ces problèmes tout en profitant d’un sommeil réparateur.La densité de la mousse détermine la fermeté du matelas. Pour un soutien optimal, optez pour une densité comprise entre 40 et 85 kg/m³.Un matelas trop mince risque de ne pas offrir suffisamment de soutien, alors qu'un matelas trop épais peut être difficile à utiliser pour les personnes ayant des difficultés motrices.N'oubliez pas non plus le budget ! Veillez à choisir des matelas de qualité pour un prix raisonnable . Il est important d'évaluer soigneusement les différentes options disponibles sur le marché avant de faire votre choix. Enfin, n'hésitez pas à essayer votre matelas avant de l'acheter. Un bon matelas mémoire de forme vous procure une sensation de confort immédiat !

Article publié le 11/03/2024 à 01:00 | Lu 395 fois



Dans la même rubrique < > Lancement de l'enquête Resterjeune.com : les seniors, les Jeux Olympiques et l'activité physique Une étude internationale confirme le lien bénéfique entre exercice régulier et santé cérébrale Le label Confort Cure : quelle utilité pour le curiste ?