Le smartphone est devenu indispensable pour plus des trois-quarts des seniors français

Celside Insurance, spécialiste de l’assurance du monde connecté (smartphones, multimédia et objets connectés) en partenariat avec l’institut YouGov, vient de dévoile les résultats d’un sondage sur les seniors et l’assurance multimédia. On y apprend, entre autre, que le smartphone est devenu un appareil indispensable pour 78% des seniors.

Sans trop de surprise dans un monde de plus en plus connectés, les appareils multimédias sont devenus de véritables compagnons de vie ; et en la matière, les seniors ne font pas exception ! En effet, selon cette nouvelle étude, ces derniers ne représentent pas une grosse différence en terme d'équipement multimédia avec le reste de la population.



Smartphones, ordinateurs portables, télévisions, tablettes... Si le 21ème siècle est celui de la généralisation des équipements technologiques, une tendance qui n’a fait que se confirmer avec la pandémie et la généralisation des échanges à distance, quels chiffres caractérisent la consommation digitale des seniors ?



On apprend donc que les 60 ans et plus ont investi au cours des 12 derniers mois dans : un smartphone pour près d’un quart d’entre-eux (24 %) ; dans une télévision (16 %) ; dans une tablette numérique (14%) ; dans un ordinateur portable (12%) ; dans des accessoires tels que casque, écouteurs, montre connectée... (11%) et dans un appareil photo-caméscope (4%) qui arrive bon dernier, vu que nos smartphones ont tendance à remplacer les caméras…



Sans surpris et fort logiquement, la crise sanitaire et les échanges en distanciel ont réaffirmé notre dépendance aux nouvelles technologies, notamment pour garder le contact, se divertir et gérer sa vie de tous les jours... mais à distance !



D’ailleurs, toujours selon cette enquête, bon nombre de seniors se sont équipés spécialement pour s’adapter à ce nouveau mode de vie. Ainsi, près des deux-tiers (61%) affirment que la crise sanitaire a renforcé leur attachement à leurs objets multimédias, à tel point que beaucoup les qualifient d’indispensables !



C’est le cas notamment pour les smartphones (78%), les télévisions (65%) et les ordinateurs portables (63%), tablette (20%), appareil photos/caméscope (6%), accessoires (3%). On remarque aussi que près du tiers (32%) des sondés qui possèdent un smartphone se considèrent d’ailleurs comme « addicts » à leur téléphone.



Pour autant, s’équiper, n’est pas sans conséquence sur leur budget ! Ainsi, même en optimisant les coûts, ce représente un véritable coût pour les foyers. De fait, 43% estiment posséder un parc multimédia valant entre 1.000 et 2.499 euros voire même au-delà de 2.500 euros pour 11% d’entre eux. Un véritable investissement pour des produits dont la valeur se dégrade rapidement avec l’arrivée de nouveautés pratiquement en permanence !



Pour autant, seul un quart (26%) des seniors pense que faire assurer leurs appareils est important. Les principales raisons invoquées sont : le coût des appareils multimédias toujours plus important (26 %) ; le fait que l’assurance permette une meilleure prise en charge en cas de problème (23%) ; des garanties constructeurs jugées insuffisantes (17%) et être plus serein face aux aléas du quotidien (10%).



* Etude réalisée par YouGov France pour Celside Insurance. L’enquête a été réalisée sur un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 10 au 11 mai 2021. Rappelons que Celside a été lancée en France en 2020, elle est spécialisée dans l’assurance multimédia pour protéger les appareils connectés : smartphones, tablettes, ordinateurs, drones, consoles de jeux, électroménager...









