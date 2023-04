Le second vin ou plutôt... l'autre vin Voilà un choix de dénomination délicat tellement certains de ces seconds vins sont de qualité. Appelés ainsi à une époque où il était nécessaire de vendre la production redondante de certains châteaux, ils sont devenus des vins différents qui figurent dans le même catalogue que des vins « stars ».







Produits avec des cépages différents que les têtes d’affiche, provenant de parcelles qui peuvent être différentes, ils bénéficient des mêmes soins de culture et d’élevage que celles-ci. Voilà pourquoi les appeler « second vin » semble aujourd’hui être une dénomination quelque peu réductrice.



Bien sûr, les étiquettes font toujours référence au domaine dominant, mais aujourd’hui, la qualité du travail apportée pour produire ces vins prime sur le visuel. Ce sont désormais des vins que l’on achète avec la bouche et non avec les yeux. Ce sont des vins distincts et complémentaires qui s’offrent aux amateurs.



Voici trois coups de cœur issus de domaines prestigieux qui développent dans leurs « seconds vins » le meilleur du bordelais.



Château Lagrange, Les Fiefs de Lagrange 2018, Saint Julien 2018.

Plus petite appellation du Médoc, Saint Julien concentre sur son territoire un nombre impressionnant de crus classés.



Parmi eux, le Château Lagrange bénéficie d’une situation géographique particulièrement favorable sur une hauteur profitant ainsi d’un climat idéal.



Créés en 1983 Les Fiefs de Lagrange sont issus de vignes d’une trentaine d’année et sont élevés en barriques neuves à 20% durant 14 mois.



Pour ce millésime 2018, ce vin associe 51% de merlot, 44% de cabernet sauvignon et 5% de petit verdot. Une robe rubis et dense, il dégage des arômes de cassis et d’épices et offre un tanin déjà bien présent et laisse présager d’une belle souplesse. Un vin de garde facile à boire. Environ 31€.

Ducru-Beaucaillou, Le Petit Ducru 2020.



Restons en Saint Julien avec Le Petit Ducru de Ducru-Beaucaillou : 2020, un millésime qui a bénéficié d’un été favorable chaud et sec ainsi que de nuits fraîches peu de temps avant le ramassage.



Elevé en barriques neuves à 30% pendant un an, le Petit Ducru 2020 intègre 78% de merlot noir, 18% de cabernet sauvignon et 4% de petit verdot. Avec une robe entre mûre et cassis, presque noire, il dégage des arômes de petits fruits noirs et de sureau.



En bouche, on est séduit par une attaque puissante aux tanins denses. Une mâche ronde laisse monter des notes chocolatées et de petites cerises noires. Une petite aération lui apportera légèreté et délicatesse. Le Petit Ducru de Ducru-Beaucaillou 2020, 32€ chez les cavistes.



BriO de Cantenac Brown 2016 : second vin du Château Cantenac Brown depuis 2001, le BriO est issu d’un assemblage de 49% de merlot, de 40% de cabernet sauvignon complété par 11% de cabernet franc.



Pour ce millésime, les vendanges ont été effectuées entre fin septembre et la mi octobre selon les cépages l’élevage a été réalisé durant 12 mois à 25% en barriques neuves et 75% en barriques âgées d’un an.



Il offre dans le verre une belle robe rubis foncée particulièrement flatteuse. Le nez de fruits noirs laisse la place à une bouche soyeuse et discrètement tannique. Un vin élégant qui peut être bu dès maintenant. Chez les cavistes au prix de 34,90€.



Joël Chassaing-Cuvillier

Article publié le 25/04/2023 à 01:00 | Lu 223 fois



Dans la même rubrique < > Sancerre Fournier : des blancs et du rouge ! Chablis Famille Savary : une affaire de famille