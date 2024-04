Le rôle crucial de l'intestin pour notre santé physique et mentale par le Dr Raphaël Perez Le salon Bien Être Médecine Douce Marseille se déroule du 5 au 7 avril 2024, au parc Chanot, Palais de la Méditerranée. Depuis sa création, il y a quarante ans à Paris, ce salon a pour mission d’apporter un éclairage avisé sur la santé au naturel et sur le secteur du bien-être, par les approches traditionnelles et les dernières tendances. Parmi ses nombreuses conférences, le rôle crucial de l’intestin pour notre santé physique et mentale par le Dr Raphaël Perez.







Comment renforcer son équilibre vital et son potentiel préventif d’auto-guérison grâce à l’intestin ? Existe-t-il une relation entre notre intestin et la manière dont notre organisme réagit ?



Mieux comprendre les conséquences qui se jouent dans l’intestin permet d’identifier nos zones de fragilité et de libérer l’organisme des contraintes excessives subies pour renforcer son état global de fonctionnement.



Permettre à l’intestin de remplir pleinement son rôle peut s’avérer très puissant tant cet organe est important.



Rappelons que l’intestin est souvent appelé « deuxième cerveau » pour justifier de son importance. Mais il est beaucoup plus que cela… En réalité, il conditionne l’état général de notre corps et son évolution.



C’est un organe aux multiples fonctions, qui est le centre névralgique de notre santé et de notre bien-être. Immunité, métabolisme, inflammation, effets systémiques et de nombreuses autres choses découlent de ce qui se passe dans l’intestin.



Ces effets vont bien au-delà de la sphère physique puisque le fonctionnement de notre cerveau est influencé, avec un retentissement sur notre bien-être mental, notre humeur ou encore nos capacités cognitives.



Raphaël Perez proposera une approche globale et holistique permet d’établir une stratégie naturopathique relevant du bon sens et de la logique





Biographie : Raphaël Perez est un ancien sportif de haut niveau (athlétisme) et Dr en pharmacie. Il se passionne depuis plus de vingt ans pour les outils et les principes fondamentaux naturels qui permettent d’entretenir et de recouvrer la santé.



En même temps que ses études universitaires de pharmacie, il entreprend des études de naturopathie, de jeûne et d’hygiène vitale. Il est auteur de 8 livres sur l’alimentation et la santé naturelle et il est intervenu dans les documentaires sur la santé, « Régénération » et « Vivante ».



Il intervient régulièrement en coaching individuel auprès de personnes de plus de 35 pays et son école forme de futurs naturopathes ou spécialistes du jeûne en France et dans plusieurs pays.

Article publié le 04/04/2024 à 01:00 | Lu 105 fois



