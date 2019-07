Article publié le 09/07/2019 à 02:39 | Lu 87 fois Le retour de la gourde avec Canteen Il est loin le temps de la gourde achetée au Vieux Campeur et qui brinquebalait accrochée au sac à dos. Le design s’est emparé de cet objet du quotidien pour nous proposer un produit élégant et sobre qui n’a rien à envier à ce qu’a dessiné Dieter Rams pour la maison Braun.

Inscrite au catalogue de Corkcicle, la gourde Canteen -qui a remporté en 2016 le fameux Red dot du design- est le parfait exemple de la pureté de dessin mise au service de l’efficacité. Un goulot vissé dont le diamètre laisse passer un glaçon, isolée par une triple paroi étanche, la gourde Canteen dispose d’une conservation fraîche de 24 heures et de 12 heures pour des liquides chauds.



Fabriquée en acier inoxydable, elle possède un fond antidérapant et une forme ergonomique qui facilite sa prise en main. Son revêtement extérieur évite également toute formation de condensation. Outre ces qualités techniques, la Corkcircle Canteen est disponible en six tailles de 270 ml à 1.775 ml et dans une gamme de coloris particulièrement riche.



Les sportifs privilégieront le modèle dont le bouchon est équipé d’un anneau. Cela facilite le transport. En revanche ils doivent savoir que le modèle de 475 ml pèse 400 gr à vide. Un poids qui doit être considéré dès lors que l’on part pour une marche en montagne avec un sac à dos, d’où l’on chasse le poids le plus possible.



Si l’on fait abstraction de cet inconvénient, on doit également souligner la variété des décors proposés. Fleuris ou graphiques, ils permettent de disposer d’une gourde très personnelle et élégante. Et si l’on tient compte de Raymond Loewy qui affirmait : « la laideur se vend mal », cette Canteen a toutes les chances d’obtenir un joli succès commercial.



Joël Chassaing-Cuvillier















