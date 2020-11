Le port du masque baisserait avec l'âge...

Alors que le monde et notamment la France et les Français vivent masqués depuis des mois (le port du masque est obligatoire, sinon 135 euros d’amende), il semblerait qu’un certain nombre de personnes âgées soit réticentes à l’idée de porter le masque…



C’est en tout cas ce que semble indiquer cette étude réalisée par l’entreprise Bluelinea auprès de 1.050 personnes de plus 70 ans dans toute la France qui montre que plus on est âgé, moins on ferait attention…



Ainsi, selon cette étude, et tout d’abord, le respect du port du masque n’est pas dépendant du sexe : neuf personnes âgées sur dix le portent régulièrement (une très large majorité donc). Preuve que ce geste barrière est entré dans les habitudes des Français et en l’occurrence, des personnes de 70 ans et plus.



Pour autant et toujours selon ce sondage, il semblerait qu’il existe des récalcitrants et que le port du masque baisse avec l’âge…



Ainsi, les jeunes seniors (92,9%) porteraient nettement plus le masque que leurs ainés (80,5%) : on constate donc, même si le masque est très largement adopté, un écart de plus de dix points entre les jeunes seniors et les personnes âgées puisque près de 20% d’entre elles ne veulent pas porter cet accessoire de protection. Alors même qu’elles sont les plus à risque en cas de contraction du virus !