Le point sur la stimulation nerveuse en matière de soulagement de la douleur L’électrostimulation est une technique qui s’est d’abord développée dans le domaine médical et principalement dans celui de la rééducation. Elle possède aujourd’hui de nombreuses indications dont certaines comme le travail musculaire, le soulagement de la douleur et des tensions musculaires ou l’activation de la circulation sanguine. Le point avec Compex, spécialiste des appareils d’électrostimulation et de rééducation, sur le soulagement de la douleur par stimulation nerveuse.







Longtemps négligé, le soulagement de la douleur est aujourd’hui une priorité thérapeutique pour le corps médical.



C’est dans ce contexte que la stimulation nerveuse à visée antalgique s’est considérablement développée au cours des dernières décennies pour devenir une technique couramment prescrite lors des consultations de la douleur et quotidiennement utilisée par les kinésithérapeutes.



Avec l’avancée en âge les « petits bobos » se font de plus en plus fréquents et peuvent nuire au confort et à la qualité de vie. La plupart des douleurs des seniors en bonne santé sont dues au vieillissement des structures articulaires (cartilage, disque intervertébral de la colonne vertébrale…) et de l’appareil locomoteur (muscles, tendons…).



Bien rare est le quinquagénaire qui échappe à quelques signes d’arthrose cervicale, lesquels peuvent se manifester par des épisodes douloureux transitoires qui sont très bien soulagés par une électrostimulation de qualité.



Il est bien entendu, que lorsque la douleur, qui est un signal à ne pas négliger, est aigüe et/ou non soulagée, il est nécessaire de consulter son médecin qui est le seul habilité à établir un diagnostic et à mettre en place les moyens thérapeutiques appropriés.



De façon basique, il existe deux types de traitement visant à soulager la douleur :

Le programme Antidouleur TENS parfois appelé aussi Gate Control qui consiste à exploiter un phénomène naturel que chacun a pu expérimenter en se frottant vigoureusement une région endolorie après un choc par exemple.



Ce type de programme est approprié pour soulager les douleurs articulaires comme celles engendrées par de l’arthrose par exemple, les irradiations nerveuses douloureuses comme la sciatique, ainsi que toutes les douleurs qui ne sont pas d’origine musculaire.



Le programme Douleur Dos agit par deux moyens différents : le premier en augmentant la production d’une substance naturelle ayant des propriétés analgésiques : les endorphines, mais aussi en augmentant de façon importante la circulation du sang dans la zone de stimulation.



Ce type de programme est le traitement de choix du “mal de dos” qui est en général causé par des tensions musculaires permanentes appelées contractures.



Un autre intérêt particulier de la stimulation nerveuse antalgique est l’absence d’effet secondaire ce qui rend son utilisation particulièrement pertinente pour des personnes qui ne supportent pas ou plus les effets secondaires de certains traitements pharmacologiques.

Article publié le 25/11/2022 à 01:00 | Lu 37 fois