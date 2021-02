Article publié le 01/02/2021 à 11:48 | Lu 80 fois Le pape institue une Journée mondiale des grands-parents





A partir de cette année, l'Eglise catholique va organiser tous les ans, le quatrième dimanche du mois de juillet, une Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, indique un récent communiqué du site Internet Vatican News.

Le pape François, 84 ans, vient donc d’annoncer la mise en place par l’Eglise Catholique d’une Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées qui sera désormais célébrée tous les ans le quatrième dimanche du mois de juillet.



Comme le souligne le Saint-Père, « ils nous rappellent que la vieillesse est un don et que les grands-parents sont le lien entre les différentes générations, pour transmettre aux jeunes l'expérience de la vie et de la foi ».



Et le pape de poursuivre : « les grands-parents sont souvent oubliés et nous oublions cette richesse de préservation des racines et de transmission (…) ». Et de préciser combien il est important « que les grands-parents rencontrent les petits-enfants et que les petits-enfants rencontrent les grands-parents, car - comme le dit le prophète Joël - les grands-parents avant les petits-enfants rêveront, ils auront des songes et les jeunes, prenant la force de leurs grands-parents, iront de l'avant, ils prophétiseront ».



A l'occasion de la première Journée Mondiale des grands-parents, le Pape François présidera la messe vespérale du dimanche 25 juillet en fonction de ce que permettra la situation sanitaire, en la Basilique Saint-Pierre.









Dans la même rubrique < > Génér'Action : projet intergénérationnel pour lutter contre l'isolement des ainés Connaissez-vous le bail intergénérationnel ? Entoureo : un kit pour enregistrer et transmettre ses mémoires