Article publié le 10/09/2021 à 01:00 | Lu 42 fois Le meilleur reste à venir : un accompagnement en ligne pour une retraite épanouie





Le meilleur reste à venir est un concept lancé par Flow 50+. Plus concrètement, il s’agit d’un accompagnement en live et intégralement en ligne d’une durée de 6 mois qui vise à guider et aider les personnes proches de la retraite, ainsi que celles ayant déjà franchi le cap. L’idée étant d’identifier ce qui compte vraiment pour elles, de découvrir comment le réaliser et ainsi, créer toutes les conditions d'une retraite réussie.

Comme le souligne Petra Bleschke, la fondatrice d’origine allemande de ce concept : « Contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, aujourd'hui, on est encore dynamique à 60 ans ! Il est donc préférable d’anticiper et de préparer dès à présent les vingt prochaines années à venir ».



Cadres, managers, dirigeants... De nombreux professionnels ont conscience des enjeux et veulent remettre du sens dans leurs dernières années de carrière ou dans leur toute nouvelle retraite. Car oui, même en tant que retraité, il est possible d'avoir une bonne raison d'être motivé pour se lever le matin...



Dans la pratique se parcours doit permettre d’identifier ses envies personnelles et gagner en clarté sur ses priorités pour les années à venir ; de surmonter ses craintes et ses préoccupations concernant le passage à la retraite ; de définir des objectifs de vie motivants et impactant pour soi ; de créer une liste de projets à réaliser et déterminer les moyens pour les concrétiser ; et d’avancer vers une meilleure qualité de vie en retraite, stimulante, heureuse et épanouissante.



Au-delà de la partie théorique, la méthodologie comporte 70% de mise en pratique. Pour ce faire, elle s'appuie sur trois leviers : la psychologie positive, un questionnement complet et des exercices concrets. Les experts viennent ainsi enrichir le cheminement de chaque participant, grâce à leur solide expérience (la plupart ont + de 50 ans et connaissent bien ce genre de situations).









