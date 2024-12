Le magazine Vieux : meilleur lancement "print" de l'année Alors que le numéro 3 du magazine Vieux (7,90 euros) sort en kiosques cette semaine, ce trimestriel édité par CMI France, s’est vu décerner le Trophée de l’Innovation Presse & Médias dans la catégorie "Meilleur lancement Print de l’année". Une reconnaissance qui salue l’originalité et la pertinence d’un média dédié au temps qui passe, avec humour et profondeur. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 06/12/2024

Les magazines dédiés aux seniors ont toujours eu des « vies difficiles », mis à part les deux mastodontes historiques du secteur Pleine Vie et Notre Temps. Tous les autres, bons ou pas, n’ont jamais atteint leur vitesse de croisière et ont disparu corps et biens au bout de quelques mois…



Le lectorat n’étant pas forcément au rendez-vous (il faut s’affirmer « senior » pour réaliser l’acte d’achat en kiosque) et encore moins les annonceurs qui, malgré la croissance du marché des seniors, se risquent peu dans ce type de médias !



Vieux semble donc être l’exception. Pour le moment en tout cas puisqu’il poursuit son aventure avec un troisième numéro à découvrir en kiosque dès le 5 décembre 2024. Il y est question de mémoire(s), celle que l’on écrit, que l’on dicte, que l’on lit ou… que l’on perd.



Dans ce numéro de 132 pages, Antoine de Caunes, conseiller éditorial du magazine, explore les méandres de la mémoire accompagné de personnalités d’exception : Véronique Sanson, Jean-Paul Gaultier, Brigitte Lahaie, Françoise Fabian, Costa Gavras, etc.



En parlant de mémoire, Eric Libiot a rencontré des biographes d’inconnus, Léa Chauvel-Lévy s’est intéressée à l’ADN familial, Olivia Gazalé et Nicolas d’Estienne d’Orves trouvent des vertus à l’oubli… Et le docteur Bertrand Fougère, grand gériatre et Docteur VIEUX, donne ses conseils pour travailler les mémoires.



Sans oublier un regard sur les Vieux de Californie, un hommage à Joan Collins (actrice de Dallas) signé Laurent Chalumeau et des sujets plus légers comme la question des cheveux : entre refus des teintures pour certaines femmes et audaces capillaires masculines.



Avec son esprit irrévérencieux et sa touche d’humour, Vieux réunit autour d’Antoine de Caunes une bande de journalistes, écrivains, philosophes, humoristes, médecins, académiciens... pour rire, réfléchir et sourire du temps qui passe.







