Le guide la mutuelle santé

Vous avez une mutuelle santé qui ne correspond plus à vos besoins de couverture? Vous avez eu une mauvaise surprise avec votre mutuelle et vous y pensez la changer? Vous avez passé les 50 ans et vous vous demandez si votre mutuelle sera suffisante en cas d’hospitalisation? Faisons le point sur les mutuelles santé pour seniors.

Explication mutuelle santé

La mutuelle santé est une assurance qui prend en charge la totalité ou une partie de vos dépenses de santé non remboursés par l’assurance maladie. La mutuelle santé complète donc le dispositif de protection de santé obligatoire.



Les employeurs sont obligés de fournir une mutuelle santé à leurs employés. Les retraités qui ne travaillent plus doivent donc souscrire eux-mêmes une mutuelle santé et payer les frais mensuels.



Assurance mutuelle santé - quelles couvertures ?

Les mutuelles santé couvrent plusieurs types de prestations :

● Les hospitalisations

● Les consultations chez les généralistes

● Les consultations chez les spécialistes médicaux

● L’achat de médicaments

● Les soins spécialisés (optiques, cardiaques, dentaires, etc.)

● Les prothèses (dentaire, de hanche, etc.)



Les garanties indispensables pour une mutuelle santé selon UFC Que Choisir sont les hospitalisations et les appareils auditifs, optiques et les prothèses dentaires.



Contrat mutuelle santé

Le contrat de la mutuelle santé régit la liste des remboursements auxquels vous avez droit et il



Comparateur mutuelle santé

Si vous souhaitez comparer votre mutuelle santé avec ce qui se fait sur le marché en ce moment, nous vous conseillons d'utiliser un comparateur d'assurances et mutuelles santé, comme lecomparateurassurance.com



Vous pouvez ainsi voir quelle est la meilleure offre adaptée à votre situation personnelle et faire jouer la concurrence pour baisser votre paiement mensuel pour la mutuelle santé. N’hésitez pas à comparer les prix, mais surtout les couvertures proposées.



Avoir une bonne mutuelle est souvent synonyme avec une bonne couverture et pas forcément avec un prix bas. La meilleure offre serait pour vous d’avoir les mêmes couvertures santé que ce que vous avez actuellement, mais avec un prix plus intéressant. Vous y avez le droit de changer, donc si vous avez un budget serré avec la crise du COVID cette année, pensez comment le réduire en baissant aussi la facture de la mutuelle santé.



Mutuelle santé - que choisir ?

Vous êtes jeune retraité et vous ne savez pas quelles garanties souscrire ? C’est tout à fait normal : les contrats d’entreprise que vous avez eu jusqu’à maintenant sont probablement plus adaptés à votre situation.



D’une part, vous n’avez peut-être plus besoin de nombreuses garanties qui sont devenus inutiles avec le temps, comme le forfait maternité, orthodontie pour les moins de 16 ans, forfait famille si vous êtes seul dans le foyer, etc.



D’autre part, vous aurez besoin d’autres garanties mutuelle santé :

● Les appareils auditifs

● Les cures thermales ou autres cures

● Les appareils dentaires

● Les appareils auditifs



Devis mutuelle santé senior

Pour faire un devis de mutuelle senior, nous vous conseillons d’utiliser un comparateur en ligne pour y voir plus clair dans le prix et les couvertures proposés.



